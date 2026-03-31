El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inauguraron la sala de estudio y lectura Alfredo Bryce Echenique como homenaje al legado de uno de los más destacados narradores de la literatura peruana contemporánea. Este nuevo espacio está ubicado en la sede de San Borja de la BNP y atenderá de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.

La ceremonia contó con la participación de la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajatt; el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali; Elena Bryce Echenique, hermana del reconocido autor; así como su editor, Germán Coronado, de PEISA, quienes destacaron el valor de este espacio como un reconocimiento permanente a la trascendencia literaria de Bryce.

Durante su intervención, la ministra de Cultura subrayó el significado simbólico de esta inauguración: “Hoy no solo abrimos una sala más de lectura, sino un espacio de encuentro con la sensibilidad, el humor y la profundidad de la obra de Alfredo Bryce Echenique, un autor que marcó a generaciones. Este homenaje asegura que su voz seguirá dialogando con el país y con sus lectores”, señaló.

Por su parte, el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali, destacó el compromiso de la entidad con la promoción del acceso al conocimiento y la cultura: “Esta sala representa nuestro compromiso con acercar la literatura y el pensamiento a la ciudadanía. Honrar a Alfredo Bryce Echenique es también reafirmar que el acceso al libro y la lectura es un derecho que debemos seguir democratizando en todo el país”, manifestó.

A la inauguración de la nueva sala en honor a Alfredo Bryce acudieron familiares y personas vinculadas a él. (Foto: BNP)

La Sala de Estudio y Lectura “Alfredo Bryce Echenique” ofrece un entorno óptimo orientado al estudio autodidacta, con mobiliario cómodo y moderno, iluminación adecuada y un ambiente que favorece la concentración. Además, cuenta con conexión Wifi, puntos de energía para 12 tablets personales y 36 computadoras de libre acceso con recursos digitales.

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Como parte central del espacio, se dispuso una estantería abierta con las principales obras del autor, entre ellas “Un mundo para Julius”, “La vida exagerada de Martín Romaña” y “No me esperen en abril”, junto con otros títulos emblemáticos de su producción literaria. A ello se suma una selección de literatura juvenil y publicaciones editadas por la BNP, orientadas a promover la lectura recreativa y el enriquecimiento cultural.

El espacio también incorpora recursos digitales con libros y más de 400 audiolibros de destacados autores peruanos como Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeyro y José María Arguedas, entre otros recursos digitales académicos, ampliando las posibilidades de acceso al conocimiento.

Con capacidad para 102 personas y organizado en dos ambientes: estudio y lectura, y acceso a recursos digitales, este nuevo espacio se consolida como un punto de encuentro para estudiantes, investigadores y público en general.