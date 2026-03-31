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Biblioteca Nacional del Perú inaugura sala de estudio y lectura “Alfredo Bryce Echenique” en honor al legado literario del autor de "Un mundo para Julius". (Foto: BNP)
Biblioteca Nacional del Perú inaugura sala de estudio y lectura “Alfredo Bryce Echenique” en honor al legado literario del autor de "Un mundo para Julius". (Foto: BNP)
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El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) inauguraron la sala de estudio y lectura Alfredo Bryce Echenique como homenaje al legado de uno de los más destacados narradores de la literatura peruana contemporánea. Este nuevo espacio está ubicado en la sede de San Borja de la BNP y atenderá de lunes a sábado, de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.

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