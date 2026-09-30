La BNP presenta libro de Juan Gargurevich .
La BNP presenta libro de Juan Gargurevich .
Por Redacción EC

La Biblioteca Nacional del Perú, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, rindió homenaje a Juan Luis Gargurevich Regal por el Día del Periodista Peruano y presentó “Elogio del periodismo. Antología breve, su último libro”, editado y publicado por la BNP.

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