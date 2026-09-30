La BNP presenta libro de Juan Gargurevich .

La Biblioteca Nacional del Perú, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, rindió homenaje a Juan Luis Gargurevich Regal por el Día del Periodista Peruano y presentó “Elogio del periodismo. Antología breve, su último libro”, editado y publicado por la BNP.

La entidad reconoció una trayectoria de más de siete décadas dedicada al periodismo, la investigación, la historia de los medios, la docencia y la preservación de la memoria de la prensa peruana.

“Hay periodistas que cuentan las noticias. Y hay otros que, con el paso de los años, terminan contando la historia de quienes contaron las noticias. Juan Gargurevich pertenece a esa segunda estirpe”, señaló el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali, durante la emotiva ceremonia.

Gargurevich, de 92 años, ha dedicado buena parte de su vida a una tarea poco frecuente: investigar a quienes hicieron el periodismo para evitar que su trabajo y sus historias desaparezcan.

Ha estudiado periódicos, redacciones, periodistas, reporteros y grandes coberturas, reconstruyendo episodios que permiten entender cómo se formó y transformó la prensa en el Perú. Su trabajo demuestra que conocer la historia del periodismo es también conocer la historia del país.

Pero su vínculo con el oficio no se quedó en los libros. Gargurevich fue periodista en ejercicio, investigador y docente. Desde las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú formó a generaciones de periodistas y comunicadores, dejando un legado que también se encuentra en sus alumnos.

El encuentro reunió a más de 100 personas, entre estas su esposa, hijos, nietos, entre otros familiares, además de estudiantes, exalumnos, colegas, maestros y amigos, como Félix Paz Quiroz, Domingo Tamariz Lúcar, Paco Moreno, José Ignacio López Soria, Abelardo Sánchez León y Justo Linares.

Una vida dentro del periodismo

Su relación con las redacciones comenzó muy temprano. En 1954 llegó a La Crónica, donde conoció de cerca una época de grandes transformaciones en la prensa peruana y convivió con periodistas veteranos que trabajaban hasta pasada la medianoche para cerrar las ediciones.

A lo largo de su trayectoria también escribió sobre televisión. Una muestra de esa mirada fue su recordada columna “Tal como lo vi”, desde la que siguió observando los cambios en los medios y en la manera en que los peruanos se informaban.

Su propia relación con la escritura puede resumirse en una frase que ha quedado asociada a su manera de entender el oficio: “Escribir para un periodista es una pulsión”.

Un elogio a un oficio que sigue cambiando

“Elogio del periodismo. Antología breve” reúne textos en los que Gargurevich reconstruye episodios, personajes y momentos significativos de la historia del periodismo peruano, desde los primeros mecanismos de difusión de noticias hasta la consolidación profesional del oficio.

Pero el libro no mira únicamente hacia el pasado. Desde su experiencia como periodista, investigador y docente, Gargurevich reflexiona también sobre la vocación, la ética, la responsabilidad social y la formación profesional, y aborda los desafíos que plantean Internet, los cambios tecnológicos, entre otros.

“La inteligencia artificial no tiene calle ni tiene esquina”, dijo Gargurevich durante el homenaje y la presentación de su libro.