Los restos del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, cuyo fallecimiento a la edad de 87 años se confirmó este martes, están siendo velados en la emblemática Casona de San Marcos, en el Centro Histórico de Lima.

El recinto, perteneciente a su alma mater, se ha convertido en el punto de encuentro para familiares, amigos cercanos y personalidades de la cultura que acuden a despedir al destacado autor.

Lima, 10 de marzo del 2026 | Amigos y familiares del escritor Alfredo Bryce Echenique, llegan a la Casona de San Marcos en el Centro de Lima, para despedirlo, tras reportarse su fallecimiento esta mañana | Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Desde tempranas horas, en el velorio destacaron los escritores Fernando Ampuero y Gustavo Rodríguez, quienes expresaron su pesar por la partida del autor de "La vida exagerada de Martín Romaña".

La noticia de su deceso fue confirmada por la Casa de la Literatura Peruana, que lo destacó como “una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”.

El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) entregó este jueves el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius' a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Bryce Echenique, nacido en Lima en 1939, deja un legado vasto que comenzó con el libro de cuentos "Huerto cerrado" (1968) y se consagró internacionalmente con la publicación de "Un mundo para Julius" en 1970.

Tras su fallecimiento, el cantante español Joaquín Sabina le dedicó dos poemas inéditos, “Soneto con Alfredo en la memoria” e “In Memoriam”, que combinan referencias a la obra de Bryce, como “La amigdalitis de Tarzán” y “La vida exagerada de Martín Romaña”, con la nostalgia de las calles limeñas que ambos recorrieron.

Poema de Joaquín Sabina para Alfredo Bryce Echenique

De igual manera, el Gobierno peruano, a través de la Presidencia, el Ministerio de Cultura y otras carteras, rindió homenaje al autor, reconociéndolo como un componente esencial de la identidad cultural del país.

Asimismo, el Congreso de la República, el Poder Judicial y la Contraloría del Pueblo le rindieron tributo, al igual que su alma máter, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lo reconoció como uno de los máximos exponentes de la literatura peruana.

