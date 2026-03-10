Resumen

El fallecimiento del escritor peruano fue anunciado este martes 10 de marzo | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Los restos del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, cuyo fallecimiento a la edad de 87 años se confirmó este martes, están siendo velados en la emblemática Casona de San Marcos, en el Centro Histórico de Lima.

