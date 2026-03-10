Tras confirmarse el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique este martes 10 de marzo a los 87 años, su íntimo amigo, el cantautor español Joaquín Sabina, lo despidió a través de dos poemas inéditos en honor al destacado autor del boom latinoamericano.

Sabina, de 77 años, difundió a través del diario El País los textos titulados “Soneto con Alfredo en la memoria” e “In Memoriam”. En ellos, el trovador mezcla referencias directas a la bibliografía de Bryce, como "La amigdalitis de Tarzán" y "La vida exagerada de Martín Romaña", con nostalgia de las calles limeñas que ambos recorrieron.

“Le falta sal a Lima cuando bajo al bar y no me esperas en tu silla y el cielo es una mancha del carajo. Y el corazón en solfa bastardilla y dos pájaros tristes sin trabajo y un manco de Lepanto en cada orilla”, reza uno de los fragmentos del escrito.

Poema de Joaquín Sabina para Alfredo Bryce Echenique | Imagen: El País

La relación entre ambos artistas fue, en palabras de Sabina, una de “mesa, cuitas de la vida y charlas sobre poesía”. Esta cercanía queda plasmada en el segundo poema, donde el músico juega con el lenguaje para homenajear el estilo irónico y tierno de Bryce.

“Pluma traviesa, amígdalas inglesas, pluma con peros, vino de mesa, tu Tarzán es mi César sin aguacero, tuya es mi casa, cholita satanaza tan pituquita...”, escribió el cantautor.

Poema de Joaquín Sabina para Alfredo Bryce Echenique | Imagen: El País

El homenaje de Sabina cierra con una invocación a los grandes de la lengua española, situando a su amigo a la altura de los clásicos: “Lope, Quevedo y el manco de Lepanto no se me piquen, curen de espanto con el canto de Alfredo Bryce Echenique”.

Los restos de Bryce Echenique, nacido en Lima en 1939, están siendo velados en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater, donde intelectuales, políticos y lectores se han reunido para darle el último adiós.

Alfredo Bryce Echenique será velado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: UNMSM)

¿Cuáles son las obras más importantes de Alfredo Bryce Echenique?

Por otro lado, entre sus publicaciones más importantes están “Huerto cerrado” (1968), con el que inició su carrera literaria, seguido por su obra más emblemática, “Un mundo para Julius” (1970).

Tras ello, publicó novelas y colecciones de relatos como “La felicidad ja ja” (1974), “A vuelo de buen cubero” (1977), “La vida exagerada de Martín Romaña” (1982), “El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz” (1985), “La última mudanza de Felipe Carrillo” (1988) y “Dos señoras conversan” (1990).

El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.

Más adelante, destacan sus volúmenes de antimemorias “Permiso para vivir” (1993), “Permiso para sentir” (2005) y “Permiso para retirarse” (2021), además de ficciones como “No me esperen en abril” (1995), “Reo de nocturnidad” (1997), “La amigdalitis de Tarzán” (1999), “El huerto de mi amada” (2002), “Las obras infames de Pancho Marambio” (2007) y su última novela, “Dándole pena a la tristeza” (2012).

A lo largo de su trayectoria, el escritor peruano recibió prestigiosos galardones, entre ellos el Premio Casa de las Américas (1968), el Premio Nacional de Literatura (1972), el Premio Planeta (2002) y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2012).

Amigos y familiares del escritor Alfredo Bryce Echenique, llegan a la Casona de San Marcos en el Centro de Lima, para despedirlo, tras reportarse su fallecimiento esta mañana. | Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec