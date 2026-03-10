Resumen

Sabina, de 77 años, difundió a través del diario El País los textos titulados "Soneto con Alfredo en la memoria" e "In Memoriam" | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Tras confirmarse el fallecimiento del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique este martes 10 de marzo a los 87 años, su íntimo amigo, el cantautor español Joaquín Sabina, lo despidió a través de dos poemas inéditos en honor al destacado autor del boom latinoamericano.

