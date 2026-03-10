El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, reconocido por obras como “Un mundo para Julius”, “Huerto Cerrado”, “Tantas veces Pedro”, entre otras, falleció el martes 10 de marzo, según confirmó El Comercio. Sus restos serán velados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Fuentes de El Comercio revelaron que los restos del reconocido autor peruano serán velados en las instalaciones de la Decana de América, donde Bryce Echenique estudió y se licenció de la carrera de Derecho. Además, obtuvo un doctorado en Letras.

Bryce Echenique ingresó a San Marcos en 1957, donde, según sus palabras, conoció al Perú que no conocía, el Perú que se le había ocultado durante muchos años en su vida familiar.

Alfredo Bryce Echenique durante una charla en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: Paolo Aguilar / EFE) / Paolo Aguilar

“Entré con una gran deformación escolar y hogareña, de la cual no me quejo tampoco pero cuando ingresé a San Marcos, el contraste fue bárbaro. Yo no sé, pero tuve un poco de miedo al principio”, dijo en pasadas declaraciones.

San Marcos se despide de Alfredo Bryce Echenique

A través de sus redes sociales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos compartió un sentido homenaje dedicado al escritor Alfredo Bryce Echenique, calificándolo como un “sanmarquino universal”.

“San Marcos despide a un sanmarquino universal. Alfredo Bryce Echenique llevó la literatura peruana al mundo con una voz única, nacida en los claustros de la Decana de América. Hoy recordamos su obra, su historia y el orgullo de haber sido parte de San Marcos”, escribió la casa de estudios en su post.

Como se recuerda, Alfredo Bryce Echenique falleció el martes 10 de marzo a los 87 años, edad que había cumplido el pasado 19 de febrero. Es reconocido como uno de los principales autores peruanos pertenecientes a la etapa del boom latinoamericano.