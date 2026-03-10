Resumen

Alfredo Bryce Echenique será velado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: UNMSM)
Por Redacción EC

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, reconocido por obras como “Un mundo para Julius”, “Huerto Cerrado”, “Tantas veces Pedro”, entre otras, falleció el martes 10 de marzo, según confirmó El Comercio. Sus restos serán velados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

