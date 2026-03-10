El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, hablaba también de muchas otras cosas, por ello las anécdotas que dejó Alfredo Bryce Echenique siempre fueron una fuente inacabable de gratos recuerdos que persistirán por siempre en sus lectores.

Entre esas historias que contaba en sus libros y en sus entrevistas, se encuentra aquella en la que el escritor tuvo la oportunidad de ser arquero de Universitario de Deportes por un día, con estadio lleno y nada menos que en Buenos Aires (Argentina).

El propio Bryce contó años atrás que, cuando era joven, llegó a defender el arco crema en un partido juvenil frente a Independiente de Buenos Aires. Según relató en el programa Nada está dicho, que conducía Renato Cisneros, el encuentro se jugó con la presencia de dos figuras políticas de la época: el presidente peruano Manuel Odría y el mandatario argentino Juan Domingo Perón.

“Yo fui arquero de Universitario en un partido con Independiente de Buenos Aires, en el cual estaban Odría y Perón. El estadio estaba lleno y yo entregué mi valla invicta. El partido quedó 2-0 a favor el Perú”, recordó el escritor.

En ese ocasión, Bryce agregó, además, que el triunfo tuvo un curioso premio para los jugadores que participaron en el encuentro.

“Solo me faltó tapar un penal. Después de ese partido Juan Domingo Perón le regaló una motocicleta Vespa a cada uno de los jugadores que ganaron el partido”, señaló.

El propio escritor aclaró también que, pese a ese episodio defendiendo el arco crema, su verdadera simpatía futbolística siempre estuvo con otro club tradicional del fútbol peruano: el Ciclista Lima.

“Hincha de ese equipo toda mi vida”, aseguró Bryce, quien este 10 de marzo falleció a la edad de 87 años.