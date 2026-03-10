Alfredo Bryce Echenique fue uno de los más grandes exponentes de la literatura peruana. Recordado por obras como “Un Mundo para Julius”, “Entre la soledad y el amor”, “El huerto de mi amada” y más, falleció este martes 10 de marzo a sus 87 años, según confirmó El Comercio.

Ante la lamentable partida del escritor nacional, el mundo de la literatura no ha sido ajeno a la noticia. Diversas instituciones y personalidades vinculadas a las letras se pronunciaron tras la muerte de Alfredo Bryce Echenique.

Desde entidades como el Ministerio de Cultura hasta reconocidos escritores como Alonso Cueto decidieron rendir homenaje a Bryce Echenique con sentidos mensajes. A continuación, las primeras reacciones.

El Ministerio de Cultura le rinde un sentido homenaje al escritor de “Un mundo para Julius” y envió las condolencias a la familia de Bryce Echenique.

“Rendimos homenaje a su legado, su humor y su sensibilidad, que forman parte esencial de nuestra identidad cultural. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y seguidores”, se lee en la publicación de Instagram.

La Casa de la Literatura también compartió el pesar por la partida del escritor nacional.

“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, compartió en su cuenta de X.

Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores. pic.twitter.com/jeAZWAclZM — Casa de Literatura (@casaliteratura) March 10, 2026

Álvaro Vargas Llosa, hijo del célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa, también se pronunció a través de su cuenta X con un sentido mensaje antes la muerte de Bryce Echenique.

“Comparto con ustedes mi enorme pesar por el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas. A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna”, se lee en su publicación.

Comparto con ustedes mi enorme pesar por el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas. A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna. — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 10, 2026

El escritor Jorge Benavides utilizó su cuenta de Facebook para dejar un emotivo y recordado mensaje a su gran amigo Bryce Echenique.

“Esta mañana nos ha dejado el querido, queridísimo amigo, Alfredo Bryce Echenique. No solo fue un grandísimo escritor… fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones… Descansa en paz, querido Alfredo”, compartió.

El escritor y periodista peruano Alonso Cueto también se pronunció sobre el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique.

“Hay que recordar a Alfredo por sus grandes libros como ‘Un mundo para Julius’… Alfredo nos hizo descubrir una zona del Perú, una zona de nosotros mismos que es la que tenía que ver con los grandes secretos que las familias guardan… También recordarlo como alguien que encontró en el humor una manera de entender la realidad”, comentó tras una llamada de Canal N.

#EnVivo



Alonso Cueto, escritor: Hay que recordar a Alfredo Bryce Echenique por sus grandes Libros. Un mundo para Julius que es la historia de un niño tierno e inocente que mira un mundo injusto



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/LltuzQ1kGO — Canal N (@canalN_) March 10, 2026

La noticia trascendió internacionalmente, la FIL de Guadalajara también envió un mensaje emotivo.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), escritor peruano y Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.



Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad literaria.



Descanse en paz. pic.twitter.com/8Y72lidm75 — FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) March 10, 2026

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique (1939–2026), escritor peruano y Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances. Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad literaria”, se lee en su cuenta de X.