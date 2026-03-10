Resumen

Reconocidos escritores rinden homenaje a Bryce Echenique tras su lamentable partida. (Foto: Instagram / @filarmonia1027)
Por Redacción EC

Alfredo Bryce Echenique fue uno de los más grandes exponentes de la literatura peruana. Recordado por obras como “Un Mundo para Julius”, “Entre la soledad y el amor”, “El huerto de mi amada” y más, falleció este martes 10 de marzo a sus 87 años, según confirmó El Comercio.

