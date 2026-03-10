Ante la muerte del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a sus 87 años, cuyo fallecimiento se confirmó este martes 10 de marzo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) manifestó su profundo pesar por la partida de quien fuera uno de sus alumnos más ilustres.

“La literatura peruana y latinoamericana están de luto. Uno de sus máximos exponentes, el escritor sanmarquino Alfredo Bryce Echenique, partió a la eternidad e ingresó al olimpo de los grandes narradores de esta parte del continente”, señaló la institución.

Y es que Bryce Echenique mantuvo un vínculo muy estrecho con la UNMSM, iniciando sus estudios de Derecho en 1957, siendo en sus claustros su “primer contacto con la realidad social del país”, un choque cultural que marcaría su visión del mundo.

“Entré con una gran deformación escolar y hogareña, de la cual no me quejo tampoco, pero cuando ingresé a San Marcos, el contraste fue bárbaro. Yo no sé, pero tuve un poco de miedo al principio”, declaró el escritor en una de sus últimas entrevistas.

Bryce continuó su formación académica en la misma casa de estudios, obteniendo el grado de doctor en Letras en 1977. La universidad recordó que el autor “llevó la literatura peruana al mundo con una voz única”.

El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique (1939) entregó este jueves el manuscrito original de su obra 'Un mundo para Julius' a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

Apenas cuatro meses antes de su deceso, en noviembre pasado, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas le rindió un homenaje durante las “Jornadas Internacionales Alfredo Bryce Echenique”.

El evento conmemoraba los 55 años de su obra cumbre, "Un mundo para Julius", y los 25 años de "No me esperen en abril", constituyendo una de las últimas apariciones públicas del narrador.

Los restos de Bryce Echenique, nacido en Lima en 1939, están siendo velados en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater, donde intelectuales, políticos y lectores se han reunido para darle el último adiós.

Amigos y familiares del escritor Alfredo Bryce Echenique, llegan a la Casona de San Marcos en el Centro de Lima, para despedirlo, tras reportarse su fallecimiento esta mañana. | Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec