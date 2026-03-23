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Resumen

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El escritor Selenco Vega (al medio de esta imagen) escribe sobre las piscinas como escenario de famosos relatos.
El escritor Selenco Vega (al medio de esta imagen) escribe sobre las piscinas como escenario de famosos relatos.
Por Selenco Vega Jácome

En todas las tradiciones culturales alrededor del mundo, la presencia del agua ha sido una constante. Gran personaje líquido, aparece en los textos homéricos convertida en ese lugar de tránsito desde donde los griegos se lanzan a la conquista de Troya, y que luego Odiseo debe remontar, en su regreso a Ítaca, huyendo de la cólera de Poseidón. Para otras culturas, el agua es instrumento del castigo divino, como lo atestiguan los diluvios descritos en la Biblia y en la extraordinaria Epopeya de Gilgamesh. Es el lago Titicaca de donde emergen Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores del imperio inca.

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