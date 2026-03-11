Resumen

Cremarán hoy a Alfredo Bryce Echenique. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique será cremado este miércoles, luego del velorio que se realiza en la histórica Casona de San Marcos, en el centro de Lima, donde familiares, amigos y figuras del ámbito cultural se han congregado para darle el último adiós.

