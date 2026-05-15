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El sueño de la nacionalización

“No es ‘el pueblo’ el que va a manejar los recursos naturales si es que se nacionalizan, sino un grupo de funcionarios designados por el poder político”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    La nacionalización de los recursos naturales –el gas, los minerales, el petróleo– es el sueño de la izquierda. La experiencia de otros tiempos y lugares demuestra que ese sueño, lamentablemente, no termina como ella quisiera: “no más pobres en un país rico”. No es tan cierto que los villanos se lleven la riqueza que nos pertenece fuera del país ni tampoco que, una vez nacionalizados, los recursos se utilicen en beneficio de las grandes mayorías.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.