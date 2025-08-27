El productor y músico peruano Tony Succar confirmó que la actriz y cantante de raíces peruanas Isabela Merced será una de las invitadas estelares de su concierto Los Sueños Se Cumplen, programado para el 13 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima. El anuncio lo hizo acompañado de su madre, la cantante Mimy Succar, durante una entrevista con RPP.

“Este es el concierto más importante de toda mi carrera, definitivamente. Hemos estado trabajando casi cinco meses en este concepto y va a ser una gran fiesta . Lo más importante para mí es que sea una experiencia inolvidable para el público, que sea muy emocional, con mucha rumba, mucho sabor, porque la salsa es eso”, declaró el ganador del Grammy y Latin Grammy.

El músico adelantó que la velada contará con artistas nacionales e internacionales, como Jean Rodríguez, Cali Flow Latino, Luis Enrique y la propia Isabela Merced, con quien recientemente lanzó el tema Apocalipsis. “Gracias a Dios tengo la oportunidad de contar con muchos grandes amigos míos que son grandes artistas de la música tropical. Y habrá más sorpresas que iremos revelando ”, señaló.

Tony Succar destacó la complicidad artística con Isabela Merced tras el lanzamiento de su tema Apocalipsis. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, Mimy Succar expresó su emoción por ser parte de este momento histórico: “ Cuando anunciemos a todos los artistas invitados, estoy segurísima de que a los cinco minutos va a ser ‘sold out’. Para mí va a ser una experiencia muy linda, sobre todo a mi edad. Estoy tan agradecida con el Perú, con Dios y con todos porque me está poniendo tantas cosas lindas en el camino”.

El show, que reunirá a más de 100 personas en la producción, promete una propuesta musical variada con salsa, cumbia, pop y un homenaje especial a Michael Jackson. “ Reunir a tantos artistas y preparar una puesta en escena de este nivel requiere mucho esfuerzo y coordinación. Va a ser algo irrepetible”, enfatizó Tony Succar.

Las entradas para Los Sueños Se Cumplen ya están a la venta en Teleticket y se espera que el espectáculo sea uno de los más grandes y emocionantes de la música latina en el Perú.