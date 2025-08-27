El Ballet Nacional del Perú, elenco oficial del Ministerio de Cultura, anunció su segunda temporada de 2025, dedicada a la obra del destacado coreógrafo peruano Jimmy Gamonet de los Heros.

La temporada se centrará en la puesta en escena de su emblemática creación, “Carmen”, una de las piezas más significativas de la danza neoclásica a nivel mundial.

Las presentaciones se realizarán en el Gran Teatro Nacional del 5 al 10 de septiembre y sus funciones serán de martes a sábado a las 8:00 p.m. y el domingo a las 5:30 p.m.

Asimismo, la obra principal, “Carmen”, está inspirada en la partitura de Georges Bizet y explora la historia de una mujer desafiante que se enfrenta a las convenciones sociales de su época.

La coreografía de Gamonet, reconocida por su intensidad y dramatismo, narra el conflicto entre la protagonista y Don José, un soldado que se debate entre la pasión y el deber, en una trama de deseo, celos y tragedia.

Bajo la dirección artística de Grace Cobián, el programa también incluye otras dos creaciones de Gamonet: “Bach en 3 movimientos”, que destaca la armonía entre la música y la danza, y “Reus”, una pieza que muestra la fuerza expresiva del coreógrafo.

El Ballet Nacional, que fue dirigido por Gamonet durante seis años, busca con esta temporada reafirmar su compromiso de difundir un repertorio que une elementos clásicos y modernos, al tiempo que rinde tributo a un artista fundamental para la danza en el Perú y el mundo.

Las entradas para la temporada están disponibles en Teleticket y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Se ofrecen descuentos del 50 % para estudiantes, adultos mayores, y personas afiliadas al CONADIS, entre otros.