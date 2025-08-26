Natalia Málaga reapareció en televisión durante una entrevista en “Magaly TV, la firme”, donde no solo habló del archivamiento de la denuncia que le interpuso el hijo de Eva Ayllón por rayar su auto, sino también para aclarar su vínculo con la popular cantante criolla.

En conversación con Magaly Medina, la exjugadora de vóley aclaró que no tiene ninguna relación sentimental con la cantante criolla Eva Ayllón. “No es mi pareja, ya para aclara de una vez. Les encanta el morbo y la cochinada”, dijo.

Asimismo, Natalia Málaga aclaró que la única relación que tiene con Eva Ayllón es la de una amistad sincera, ya que trabajan juntas y se conocen desde hace mucho tiempo.

Natalia Málaga y Eva Ayllón son amigas de años.

“No soy pareja de Eva Ayllón, es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo, que no tiene nada que hacer esta situación que han levantado polvo como si fuéramos la pareja del año”, aclaró Natalia Málaga.

Asimismo, Natalia Málaga habló sobre el inicio de los problemas que tuvo con el hijo de Eva Ayllón. Según dijo, todo comenzó cuando ella asumió el cargo de manager de la cantante, negándose a que se presente en una “casa de citas” cuando había pasado la pandemia.

Natalia Málaga se presentó en Magaly Tv y negó relación con Eva Ayllón. (Magaly Tv)

MÁS INFORMACIÓN: Eva Ayllón revela que sus hijos están distanciados tras polémica con Natalia Málaga

“Yo podría decir mil cosas de este niño porque tiene una mentalidad de niño y no lo he querido decir”, puntualizó Málaga, marcando distancia del hijo de Eva Ayllón.