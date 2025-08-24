Ivana Yturbe atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y acaba de revelar que se casará por religioso con el futbolista Beto Da Silva, con quien en pandemia contrajo matrimonio civil. El lugar elegido como sede de su unión será Maras, Cusco.

En una reciente entrevista con el programa “Magaly TV, la firme”, Ivana Yturbe confirmó que se casará con Beto Da Silva en junio del 2026, y que la celebración durará tres días y uno de ellos estará destinado al pago de la tierra, porque ella es la ‘Princesita inca’.

“La fecha es en junio. El próximo año no hay Mundial y va a ser en junio, para que los amigos de Beto, a los que queremos muchos y con los que hemos compartido, puedan estar presentes”, aseguró Yturbe.

Ivana Yturbe confirma fecha de su matrimonio con Beto Da Silva en Cusco. (Foto: Captura de video)

Sobre los detalles de su matrimonio, Ivana Yturbe reveló que lucirá dos vestidos el día principal de la boda y espera ingresar a la iglesia con una cola inmensa. Además, su sueño es llegar al altar acompañada de su madre y abuela.

“Hay una iglesia en Tiabaya que me encanta, así que ahí será. Entraré con una cola enorme. Marilia Alfaro me va a hacer los vestidos. Dos para el día de la boda”, reveló.

“Me casé en pandemia y no pude celebrar con las personas que amamos, por eso vayan preparadísimos para celebrar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor… No he pensado en un artista en particular, pero quiero escoger las locaciones, los vestidos, los ternos de Beto porque serán tres días”, agregó.

Ivana Yturbe confirma fecha de su matrimonio con Beto Da Silva en Cusco. (Foto: Instagram)

Finalmente, Ivana Yturbe confesó que su matrimonio con Beto Da Silva tendrá alrededor de 200 invitados y no descartó la opción de adquirir canje para su celebración. “Después que salió que me iba a casar, ya me han contactado. Pero quiero algo bonito, íntimo”, precisó.