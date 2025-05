En una conmovedora revelación, la modelo Ivana Yturbe dejó en claro que, si bien desea convertirse en madre por segunda vez, ya que representa uno de sus mayores sueños, por ahora decidió postergar ese anhelo.

Al ser entrevistada por ‘Magaly TV la Firme’, Yturbe confesó que su familia atraviesa un momento complicado debido al estado de salud de su abuelo de 84 años, a quien considera como un padre.

“Ya se viene, pronto, como te dije, ahorita tengo unos temas con mi abuelito y estamos todos apoyándolo. Tiene 84 años y hemos puesto en stand-by eso. Sí quiero agrandar la familia. Beto muere por tener otra niña” , declaró.

Su admiración por Beto Da Silva

A pocos días del Día de la Madre, Ivana también aprovechó para elogiar a su esposo, asegurando que sin él, su maternidad no sería la misma.

“Él es pieza clave en la crianza de Almudena. Sin Beto, nada sería lo mismo. Beto es un papá maravilloso. Creo que escogí al mejor papá para Almu”, afirmó emocionada.

Ivana Yturbe es madre de una niña de 5 años junto al futbolista Beto da Silva, quien además tiene otra hija fruto de una relación anterior.

Desmiente embarazo, pero reafirma su deseo por agrandar la familia

Durante la entrevista, Magaly Medina abordó los rumores de un segundo embarazo que circularon en redes sociales.

Sin titubeos, Ivana lo negó categóricamente. “No, no, por favor. Todavía no. Sí me muero de ganas”, respondió, descartando cualquier especulación sobre una posible pérdida gestacional.

Aunque no hay un embarazo confirmado, la modelo dejó claro que el deseo de ampliar su familia sigue vigente. Incluso su hija Almudena ya tiene un nombre elegido para su futura hermanita: “Se va a llamar Bruna”, reveló entre risas.