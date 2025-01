Pamela López sigue ofreciendo entrevistas en las primeras semanas de este 2025. Ahora, la aún esposa de Christian Cueva se presentó en el programa radial “Noches de fantasía”, transmitido por Radio Panamericana. En su conversación, reveló detalles de su vida personal y de su pasada amistad con Ivana Yturbe, de quien se alejó de forma repentina.

En la entrevista con el programa radial de Karla Tarazona, López confesó que su distanciamiento de Ivana Yturbe responde a un “malentendido” y no a su polémica separación de Christian Cueva.

“En algún momento tuvimos un malentendido, pero no fue por ese motivo, sino por motivo de terceras personas que quedó como un malentendido”, explicó Pamela López, quien reafirmó que sigue teniendo cariño por la modelo.

Pese a que ya no mantienen una amistad, López reconoció que se mantiene la comunicación y la invitó al cumpleaños de la hija de Ivana. “Ella me escribe y me dice: ‘Aunque no seamos amigas me gustaría que nos acompañes’. Yo hice lo mismo en la primera comunión de mi hija”, aseguró.

Como se recuerda, Ivana Yturbe también habló sobre el tema hace algunas semanas, pero admitió que ciertas diferencias con su esposo afectaron su vínculo amical.

De esta manera, Pamela López e Ivana Yturbe aseguraron que, si bien no mantienen una amistad, el respeto y cariño sigue presente, por lo que priorizan reforzar el bienestar emocional de sus familias.

