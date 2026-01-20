Ivana Yturbe prefiere no hablar de la polémica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

La modelo Ivana Yturbefue consultada por la reciente polémica que enfrentó Samahara Lobatón, quien hace algunos años fue su amiga, tras la difusión de imágenes que evidencian que fue víctima de agresión de parte de Bryan Torres.
En una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, la influencer prefirió no hablar sobre el tema, pero dejó en claro su posición frente a las agresiones en contra de todas las mujeres, condenando cualquier acto de violencia.
“Prefiero no opinar, creo que cualquier cosa que le tenga que decir, se lo puedo decir a ella de mujer a mujer y de mamá a mamá”, dijo Yturbe.
“Cualquier cosa que yo tenga que hablar con quien en algún momento he tenido algún tipo de vínculo, lo voy a hablar en privado”, agregó.
Al ser consultada por su opinión acerca de Bryan Torres, Yturbe también optó por no dar comentarios; sin embargo, indicó que toda persona que agreda a otra debe ser sancionada. “Cualquier tipo de persona violenta, que le caiga todo el peso de la ley”, aseveró.
Como se recuerda, Ivana Yturbe y Samahara Lobatón mantuvieron una fuerte relación cuando ambas se conocieron en el reality “Combate”; sin embargo, se distanciaron por motivos personales y actualmente no son más amigas.