Escuchar
(2 min)
Ivana Yturbe prefiere no hablar de la polémica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)

Ivana Yturbe prefiere no hablar de la polémica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ivana Yturbe prefiere no hablar de la polémica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)
Ivana Yturbe prefiere no hablar de la polémica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La modelo Ivana Yturbe fue consultada por la reciente polémica que enfrentó Samahara Lobatón, quien hace algunos años fue su amiga, tras la difusión de imágenes que evidencian que fue víctima de agresión de parte de Bryan Torres.

Ivana Yturbe prefiere no hablar de la polémica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón
Farándula

Ivana Yturbe prefiere no hablar de la polémica agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Darinka Ramírez revela si Jefferson Farfán le dijo algo tras anunciar su embarazo
Farándula

Darinka Ramírez revela si Jefferson Farfán le dijo algo tras anunciar su embarazo

Brunella Torpoco desata la locura en Arequipa con memorable show
Farándula

Brunella Torpoco desata la locura en Arequipa con memorable show

Miguel Arce vuelve a la televisión peruana como conductor de un reality de citas
Farándula

Miguel Arce vuelve a la televisión peruana como conductor de un reality de citas