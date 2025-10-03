Ivana Yturbe ha comenzado a vivir la antesala de uno de los momentos más significativos de su vida. La modelo e influencer compartió con sus seguidores los primeros ensayos del baile que presentará junto a su esposo, el futbolista Beto Da Silva, en su matrimonio religioso programado para 2026. Las imágenes difundidas en redes sociales generaron gran expectativa entre sus fanáticos, quienes esperan con entusiasmo cada detalle de la boda que promete ser uno de los eventos más recordados del espectáculo peruano. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SERÁ EL BAILE NUPCIAL DE IVANA YTURBE Y BETO DA SILVA?

La modelo adelantó que su primer baile como esposos estará acompañado de la canción “Perfecta”, interpretada por la reconocida banda argentina Miranda. En el clip compartido en Instagram, se la observa siguiendo atentamente las indicaciones de su profesor de baile, con un gesto sonriente y dispuesto a pulir cada paso.

“Empezando las clases”, escribió la influencer junto a un emoji de novia, en clara referencia a la preparación de ese instante tan esperado. Esta revelación dejó a sus seguidores ansiosos, pues muchos consideran que la elección del tema dará un aire romántico y juvenil a la ceremonia.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZARÁ LA BODA RELIGIOSA?

Según contó Ivana Yturbe en una entrevista con Magaly Medina, el matrimonio religioso se llevará a cabo en junio de 2026 en Maras, Cusco, un destino reconocido por sus paisajes de gran belleza natural. La elección del lugar responde al deseo de realizar una celebración inolvidable en un escenario único, capaz de enmarcar la magnitud del acontecimiento.

Además, la pareja anunció que el evento no se limitará a un solo día, sino que se extenderá por tres jornadas completas, algo que emociona tanto a la familia como a los invitados. La propia modelo explicó que, al casarse por civil en 2021 durante la pandemia, no pudieron tener la fiesta soñada y por ello ahora quieren compensar con una gran celebración. “Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor”, señaló.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE LOS PREPARATIVOS DE LA BODA?

El atuendo de Ivana será confeccionado por la diseñadora Marilia Alfaro, quien ya se encuentra trabajando en los detalles del traje. La modelo expresó su confianza en la creativa, a la que considera clave para lograr el vestido soñado en una fecha tan importante.

Asimismo, se sabe que el futbolista Beto Da Silva acompaña de cerca a su esposa en cada preparación, aunque es ella quien suele dar a conocer los pormenores ante los medios, según informa el diario La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA RELACIÓN DE YTURBE Y DA SILVA?

Ivana Yturbe y Beto Da Silva formalizaron su relación hace varios años y en 2021 dieron el primer paso al casarse por civil en Trujillo. Aunque han atravesado algunos altibajos, lograron consolidar su vínculo y hoy priorizan a su hija como el motor de la familia. Con su nuevo matrimonio, la pareja busca reafirmar su historia de amor y vivir una celebración que refleje la fortaleza de su unión.