Melissa Klug cuenta detalles de su reencuentro con Samahara Lobatón: “Hemos llorado mucho”

Melissa Klug contó detalles del emotivo reencuentro que vivió con su hija Samahara Lobatón, luego que se difundieran en redes sociales imágenes donde se puede observar que es víctima de agresiones de parte de su pareja Bryan Torres.

En conversación con el diario Trome, Klug aseguró que fue al departamento de su hija, el mismo donde antes vivía su abuela, y recogió a su hija y sus nietos, luego de unirse en un afectivo abrazo.

“Dentro de todo un poco más tranquila, porque tengo a mi hija y a mis nietos en mi casa alejados de ese (Bryan Torres)… Hemos llorado mucho. Fue en el departamento, estaba mi abogado el doctor Arica, mi hija y yo”, declaró Melissa Klug al citado medio.

Melissa Klug se reencuentra con Samahara Lobatón

“Así sea lo que sea y haga lo que haga, ella es mi hija, yo la parí, la crié y la amo como amo a todos mis hijos (llora). Los voy a defender así tengan 50 años, si Dios me lo permite”, añadió la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Asimismo, Melissa Klug aseguró que ya hay una denuncia hecha en contra de Bryan Torres por las agresiones con Samahara Lobatón y que solo están a la espera de la citación para que la influencer declare en Fiscalía.

La Chalaca fue a la vivienda de su hija junto con agentes de la Diprincri. (Fuente: Amor y fuego)

“Aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que las autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto, tiene que estar preso. Él intentó asfixiar a mi hija, romperle la cabeza con una plancha, la ha golpeado de tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. Él tiene madre, hijas, hermanas”, precisó.