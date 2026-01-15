Melissa Klug cuenta detalles de su reencuentro con Samahara Lobatón: “Hemos llorado mucho”

Escuchar
Melissa Klug cuenta detalles de su reencuentro con Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)

Por Redacción EC

Melissa Klug contó detalles del emotivo reencuentro que vivió con su hija Samahara Lobatón, luego que se difundieran en redes sociales imágenes donde se puede observar que es víctima de agresiones de parte de su pareja Bryan Torres.

