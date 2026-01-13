Melissa Klug tras ataque de Bryan Torres a su hija Samahara: “Necesita ayuda psicológica”

Escuchar
Tras conocer la presunta agresión que su hija, Samahara Lobatón, habría sufrido a manos de Bryan Torres, su actual pareja, la empresaria Melissa Klug presentó una denuncia contra él por tentativa de feminicidio.

