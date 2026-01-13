Melissa Klug tras ataque de Bryan Torres a su hija Samahara: “Necesita ayuda psicológica”

Tras conocer la presunta agresión que su hija, Samahara Lobatón, habría sufrido a manos de Bryan Torres, su actual pareja, la empresaria Melissa Klug presentó una denuncia contra él por tentativa de feminicidio.

“Se observa que su hija es agredida físicamente y de manera brutal por parte del denunciado”, reza el documento leído por 'Amor y Fuego’.

Según el acta policial asentada en la comisaría de Monterrico, los hechos habrían escalado hasta un punto crítico, pues Bryan habría propinado patadas y puñetes a Lobatón para luego intentar golpearla en la cabeza con una plancha.

En ese sentido, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Klug manifestó su indignación: “Él ha intentado matar a mi hija”.

Denuncia de Melissa Klug a Bryan Torres

A pesar del presunto ataque, informes indican que la pareja fue vista el pasado fin de semana en una iglesia evangélica de Surco y que, además, viajaron fuera de Lima para disfrutar de unas vacaciones con sus hijas.

En tanto, Melissa dijo sentirse frustrada por la negativa de Samahara en recibir apoyo especializado. “Mi hija necesita ayuda psicológica, la necesita urgente... Pero, no quiere ayuda, pues. Cuando una persona no quiere...”, dijo conmocionada.

Asimismo, señaló que espera que la intervención del Ministerio Público a obligue a Lobatón a someterse a pericias psicológicas para romper el aparente ciclo de violencia.

Por otro lado, el caso ha generado la reacción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quienes se pronunciaron en redes sociales, indicando que “el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción y brindó atención inicial a la agraviada”.

#LimaMetropolitana | Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el… pic.twitter.com/Z9aDd6Lkdg — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 13, 2026