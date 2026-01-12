El historiador y sociólogo Nelson Saúl Manrique Gálvez, considerado uno de los referentes de las ciencias sociales en el Perú, falleció el domingo 11 de enero de 2026 en Lima, dejando un profundo impacto en el campo académico y en el análisis de la realidad social peruana.

Nacido en Huancayo, Junín, Manrique fue reconocido por su trayectoria como investigador, profesor universitario y escritor, con más de cuatro décadas de trabajo en temas como historia contemporánea, violencia política, memoria histórica y cultura política.

Juan Acevedo, amigo y colaborador de Nelson Manrique, compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

“Mi amigo, gran amigo, hermano y compañero, Nelson Manrique Gálvez ha partido… El doctor Nelson siempre tenía una salida humorística… dejando cientos o miles de discípulos. Manriquistas del mundo, ya les iré contando varias del Dr. Manrique”, recordó.

Murió Nelson Manrique, referente de las ciencias sociales en el Perú.

Especialista en procesos sociales complejos, Manrique obtuvo su doctorado en Historia y Civilizaciones por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y ejerció la docencia en instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú, formando generaciones de estudiantes en ciencias sociales.

Además de su labor académica, el intelectual fue columnista de medios de comunicación peruanos, donde combinaba análisis histórico y político para contextualizar fenómenos sociales contemporáneos del país, lo que lo convirtió en una voz consultada por públicos especializados y generales.

Entre sus obras más influyentes se encuentran estudios sobre la violencia política y la historia peruana. Además, sus libros seguirán siendo referencias en investigaciones académicas y debates sociales.