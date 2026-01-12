Murió Nelson Manrique, referente de las ciencias sociales en el Perú

Escuchar
El historiador y sociólogo Nelson Saúl Manrique Gálvez, considerado uno de los referentes de las ciencias sociales en el Perú, falleció el domingo 11 de enero de 2026 en Lima, dejando un profundo impacto en el campo académico y en el análisis de la realidad social peruana.

