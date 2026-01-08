“Será a lo grande”: Corazón Serrano adelanta cómo realizará su 33.° aniversario

El grupo de cumbia peruana Corazón Serrano se alista para festejar este 7 de febrero, en el Estadio Nacional, su concierto por sus 33 años de trayectoria, prometiendo que “será una puesta en escena muy ambiciosa”.

La producción del evento confirmó que el espectáculo incluirá un repertorio minuciosamente seleccionado y la participación de invitados internacionales sorpresa, cuyas identidades se revelarán próximamente.

“Este aniversario será a lo grande. Estamos preparando la puesta en escena más grande que haya tenido un artista nacional, con un repertorio muy bien trabajado y la participación sorpresa de artistas internacionales, que luego se anunciarán como colaboraciones” , adelantó Leodan Guerrero, dueño y líder de la agrupación.

A semanas de la fecha central, la vigencia de la orquesta piurana se ha visto reflejada en la alta demanda de boletos, pues informaron que dos tribunas del Estadio San Marcos ya se encuentran completamente agotadas.

En el plano artístico, una de las novedades que ha generado mayor expectativa es el retorno de Edu Baluarte. Según la orquesta, su reincorporación responde directamente a una solicitud histórica de sus seguidores.

“A lo largo de nuestros 33 años hemos tenido voces masculinas que formaron parte de muchos éxitos. El público las pedía y sentimos que era el momento de complacerlos. Edu es un gran cantante, con mucho talento, sentimiento e interpretación”, explicó Guerrero.

Las entradas para este concierto pueden adquirirse mediante la plataforma Ticketmaster.