Tras la repentina salida de varios integrantes de su agrupación, la orquesta Son del Duke anunció el ingreso de la cantante Nickol Sinchi, exvocalista de Corazón Serrano, quien ahora será parte de la delantera del grupo norteño.
El anuncio oficial se hizo en la reciente edición del programa “Esta noche”, donde Nickol Sinchi marcó su debut en la agrupación y luego conversó con la Chola Chabuca.
LEE: Thamara Gómez debutó en Son del Duke con temas de Corazón Serrano
Durante su presentación, Nickol Sinchi sorprendió a todos con su interpretación de temas como “Hasta la raíz” y “Se me ha perdido un corazón”, siendo resaltada por sus compañeros y por los fans que esperaban su regreso.
Asimismo, la agrupación norteña también confirmó el ingreso de Sinchi a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida a la artista con un emotivo mensaje.
“¡Le damos la bienvenida a la gran Nickol Sinchi! Hoy recibimos con mucha alegría a esta talentosa cantante que llega a nuestra casa musical, uniendo su voz y su esencia a esta gran familia”, señala la publicación.
MÁS INFORMACIÓN: Kate Candela y Son Del Duke celebran el éxito de su nueva canción
Junto a ella, también marcaron su regreso a la música las cantantes Thamara Gómez y Estrella Torres, quienes fueron parte de Corazón Serrano y ahora conforman la renovada delantera de Son del Duke.
Cabe recordar que la agrupación Son del Duke renovó su delantera luego de las sorpresivas salidas de integrantes como Paola Rubio, Kassandra Chanamé y Ale Seijas.
TE PUEDE INTERESAR
- Yolanda Medina revela que se sintió traicionada por Pamela Franco: “Desapareció de un día para otro”
- “El valor de la verdad”: Yolanda Medina contará los secretos de su vida en el sillón rojo
- Tilsa Lozano y su contundente comentario sobre Jackson Mora: “Fue un error casarme con él”
- María Pia Copello defiende a Mario Hart tras incidente con su vestuario para el concierto de Shakira
- Natalia Salas se emociona tras casarse con Sergio Coloma: “Me casé con el amor de mi vida”
Contenido sugerido
Contenido GEC