Tras la repentina salida de varios integrantes de su agrupación, la orquesta Son del Duke anunció el ingreso de la cantante Nickol Sinchi, exvocalista de Corazón Serrano, quien ahora será parte de la delantera del grupo norteño.

El anuncio oficial se hizo en la reciente edición del programa “Esta noche”, donde Nickol Sinchi marcó su debut en la agrupación y luego conversó con la Chola Chabuca.

Durante su presentación, Nickol Sinchi sorprendió a todos con su interpretación de temas como “Hasta la raíz” y “Se me ha perdido un corazón”, siendo resaltada por sus compañeros y por los fans que esperaban su regreso.

Nickol Sinchi, excantante de Corazón Serrano, se suma a la delantera de Son del Duke. (Foto: Instagram)

Asimismo, la agrupación norteña también confirmó el ingreso de Sinchi a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida a la artista con un emotivo mensaje.

“¡Le damos la bienvenida a la gran Nickol Sinchi! Hoy recibimos con mucha alegría a esta talentosa cantante que llega a nuestra casa musical, uniendo su voz y su esencia a esta gran familia”, señala la publicación.

Junto a ella, también marcaron su regreso a la música las cantantes Thamara Gómez y Estrella Torres, quienes fueron parte de Corazón Serrano y ahora conforman la renovada delantera de Son del Duke.

Cabe recordar que la agrupación Son del Duke renovó su delantera luego de las sorpresivas salidas de integrantes como Paola Rubio, Kassandra Chanamé y Ale Seijas.