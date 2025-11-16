Natalia Salas se casó con Sergio Coloma en una emotiva boda religiosa, donde estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. A través de las redes sociales, la actriz compartió detalles del romántico momento.

Tras haber realizado su matrimonio civil hace algunos días, la pareja decidió unir sus vidas a través de la iglesia y se dieron el “sí, acepto” frente a Dios, cumpliendo uno de sus más grandes sueños.

Natalia Salas fue la encargada de compartir detalles de la celebración a través de sus redes sociales, donde llenó de elogios a su ahora esposo Sergio Coloma. En una primera publicación, la actriz confesó que se casó con “el amor de mi vida”.

Natalia Salas se emociona tras casarse con Sergio Coloma y comparte fotografías emotivas de su boda. (Foto: Instagram)

“Me casé con el amor de mi vida. Ahora con la bendición de Dios y todos nuestros amigos y familiares. Estoy lo que le sigue a feliz y agradecida”, escribió en su publicación, la cual estuvo acompañada de tiernas fotografías.

Por si fuera poco, Natalia Salas agregó un segundo post con más fotografías de la celebración de matrimonio. “El mejor día de mi vida. Esto es un sueño hermoso hecho realidad. Soy muy feliz”, admitió.

Cabe recordar que, durante la ceremonia, Natalia Salas no pudo contener las lágrimas de emoción, un reflejo del amor que siente por su esposo Sergio Coloma, con quien mantiene una sólida relación y tienen un hijo en común.