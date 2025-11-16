Natalia Salas se casó con Sergio Coloma en una emotiva boda religiosa, donde estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. A través de las redes sociales, la actriz compartió detalles del romántico momento.
Tras haber realizado su matrimonio civil hace algunos días, la pareja decidió unir sus vidas a través de la iglesia y se dieron el “sí, acepto” frente a Dios, cumpliendo uno de sus más grandes sueños.
LEE: Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron en emotiva boda civil: “Oficialmente Señora Coloma”
Natalia Salas fue la encargada de compartir detalles de la celebración a través de sus redes sociales, donde llenó de elogios a su ahora esposo Sergio Coloma. En una primera publicación, la actriz confesó que se casó con “el amor de mi vida”.
“Me casé con el amor de mi vida. Ahora con la bendición de Dios y todos nuestros amigos y familiares. Estoy lo que le sigue a feliz y agradecida”, escribió en su publicación, la cual estuvo acompañada de tiernas fotografías.
Por si fuera poco, Natalia Salas agregó un segundo post con más fotografías de la celebración de matrimonio. “El mejor día de mi vida. Esto es un sueño hermoso hecho realidad. Soy muy feliz”, admitió.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Natalia Salas y Sergio Coloma ya son esposos! Compartieron las primeras fotos de su boda civil
Cabe recordar que, durante la ceremonia, Natalia Salas no pudo contener las lágrimas de emoción, un reflejo del amor que siente por su esposo Sergio Coloma, con quien mantiene una sólida relación y tienen un hijo en común.
TE PUEDE INTERESAR
- “El cáncer volvió, pero la prevención marcó la diferencia”: Natalia Salas y su lección de vida
- Natalia Salas se despide de su personaje en la telenovela ‘Eres mi bien’: “Hoy digo adiós”
- Paco Bazán: Madre de su última hija desmiente haberlo demandado por celos a Susana Alvarado
- Hermana de Alejandra Baigorria reaparece tras acusaciones contra su madre: “Ya dije todo”
- Magaly Medina y su dura crítica a Christian Domínguez por no llamar a su hija en su cumpleaños
Contenido sugerido
Contenido GEC