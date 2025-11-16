Tilsa Lozano asegura que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras recibir los documentos de su divorcio con Jackson Mora. Fiel a su estilo, la conductora de “La noche habla” aseguró que fue “un error” casarse con el boxeador.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Lozano aseguró que se siente libre tras separarse legalmente de su expareja. “Al fin oficialmente estoy divorciada”, celebró Tilsa.

“Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor”, aseguró la también modelo.

Asimismo, se mostró indiferente ante las recientes salidas de Jackson Mora con otras mujeres. “Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento”, precisó.

Por otro lado, Tilsa Lozano también se mostró entusiasmada por lo que le depara el futuro a nivel personal y laboral. En 2026, tiene muchos proyectos y confía en que todo saldrá bien por el bienestar suyo y de sus hijos.

“A seguir trabajando, gracias a Dios estoy con muchos eventos, muchos viajes en provincia y feliz con mi programa (‘La noche habla’), y feliz con la nueva dueña del canal (Susana Umbert). Se vienen cosas lindas para el 2026 y pronto la preventa del canal. Estoy enfocada en cosas lindas, la vida me está dando muchas bendiciones”, dijo la conductora de televisión.