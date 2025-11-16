Tilsa Lozano asegura que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras recibir los documentos de su divorcio con Jackson Mora. Fiel a su estilo, la conductora de “La noche habla” aseguró que fue “un error” casarse con el boxeador.
En una reciente entrevista con el diario Trome, Lozano aseguró que se siente libre tras separarse legalmente de su expareja. “Al fin oficialmente estoy divorciada”, celebró Tilsa.
LEE: Tilsa Lozano sobre candidatura del ‘Loco’ Vargas y otros famosos: “Es una falta de respeto al país”
“Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor”, aseguró la también modelo.
Asimismo, se mostró indiferente ante las recientes salidas de Jackson Mora con otras mujeres. “Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento”, precisó.
Por otro lado, Tilsa Lozano también se mostró entusiasmada por lo que le depara el futuro a nivel personal y laboral. En 2026, tiene muchos proyectos y confía en que todo saldrá bien por el bienestar suyo y de sus hijos.
MÁS INFORMACIÓN: ¿Tilsa Lozano vuelve a El Valor de la Verdad? Esto reveló Beto Ortiz sobre su posible participación
“A seguir trabajando, gracias a Dios estoy con muchos eventos, muchos viajes en provincia y feliz con mi programa (‘La noche habla’), y feliz con la nueva dueña del canal (Susana Umbert). Se vienen cosas lindas para el 2026 y pronto la preventa del canal. Estoy enfocada en cosas lindas, la vida me está dando muchas bendiciones”, dijo la conductora de televisión.
TE PUEDE INTERESAR
- Acusan a Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano, de apropiación ilegal de vivienda y empresa
- Tilsa Lozano no descarta volver a enamorarse tras divorcio: “Nunca le cierro las puertas al amor”
- Tilsa Lozano reveló lo que Jefferson Farfán haría con el dinero que ganó tras juicio a Magaly Medina
- Tilsa Lozano tuvo que ser operada de emergencia: “Me tuve que sacar las prótesis”
- Tilsa Lozano cuestiona a Leslie Shaw por volver a hablar de Mario Hart: “Ya supéralo”
Contenido sugerido
Contenido GEC