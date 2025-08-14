Tilsa Lozano sorprendió a todos al ausentarse del programa “La noche habla”, de Panamericana. Al explicar su ausencia, la presentadora de televisión aseguró que fue operada de emergencia tras sufrir una contractura capsular en la mama izquierda.

En declaraciones al diario Trome, Tilsa Lozano explicó que las prótesis que tenía se deben cambiar cada 10 años; sin embargo, ella las mantuvo por 18 años, lo que generó una complicación.

“Las prótesis se tienen que cambiar cada 10 años y me las dejé 18, por eso mi cirujano me dijo que tenía que sacar las prótesis, sobre todo del izquierdo… Me han hecho todo un raspado. Ya estoy en casa”, aseguró Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano tuvo que ser operada de emergencia tras sufrir una contractura capsular en la mama izquierda. (Foto: Instagram)

“Mi doctor no es canje, es quien me puso los implantes, un profesional. Esto es doloroso y tuve que cancelar un viaje al Cusco porque el doctor me dijo que ahí se podía reventar la prótesis por el estado en que estaba”, agregó.

Cabe señalar que, si bien Tilsa Lozano se alejó físicamente de la pantalla chica, recurrió a una videollamada para dar detalles de su delicada operación y cómo vivió el difícil momento.

Tilsa Lozano fue operada de emergencia / SYSTEM

“Tenía muchísimo dolor... La mama izquierda me dolía muchísimo, estaba dura, estaba alta. La operación duró como tres horas, de las cuales dos fueron raspados y limpieza para sacar todo lo malito”, precisó la modelo.