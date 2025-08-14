En un nuevo episodio de su conflicto, la empresaria Melissa Klug reveló que ha solicitado a Jefferson Farfán, el incremento de la pensión alimenticia para sus hijos, quienes tendrían nuevos gastos.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC
/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
| Informativo
En un nuevo episodio de su conflicto, la empresaria Melissa Klug reveló que ha solicitado a Jefferson Farfán, el incremento de la pensión alimenticia para sus hijos, quienes tendrían nuevos gastos.
Contenido GEC