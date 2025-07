Tilsa Lozano no tuvo reparos en responder contundentemente a Jackson Mora luego que este se enojara con un reportero de su programa y lanzara fuertes insultos. Según explicó Tilsa, a ella no le gusta mencionarlo en “La Noche Habla”.

“Créanme que a mí no me agrada tocar estos temas, créanme que si estuviera en mi potestad eliminaría todas las notas que mencionen al señor Jackson Mora. No me causa gracia mencionar que invitó a esta, a aquella, que fui cornuda”, dijo Tilsa en su programa.

Sin embargo, Tilsa Lozano resaltó que ella trabaja desde hace varios años en la televisión y gracias a eso es que puede solventar sus gastos y la tranquilidad económica de sus hijos.

“Estoy aquí parada porque de esto como, mi boquita come, mis hijos comen”, agregó la conductora de “La Noche Habla”.

Sobre la reciente crítica de Jackson Mora a su programa, Tilsa Lozano fue contundente al responder. “Yo no voy a caer en el juego de nadie. Así como a él le llega al p… mi programa, a mí me llega al p… lo que él diga”, precisó.

Como se recuerda, Tilsa Lozano y Jackson Mora se divorciaron en junio pasado, esto luego que surgieran rumores de una infidelidad de parte del empresario y deportista durante un reciente viaje a Colombia.