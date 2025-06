En las últimas horas, Tilsa Lozano se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta, debido a que podría haber firmado los papeles que oficializa el divorcio con el empresario Jackson Mora tras más de dos años de matrimonio. A pesar de que ambos no han confirmado el motivo de la separación, uno de los motivos podría haber sido la supuesta infidelidad del deportista con una mujer en el hotel El Dorado, según un promotor colombiano. Incluso, esta polémica noticia generó que en las redes sociales y principales medios de espectáculos tocaran el tema durante varias semanas. Ante esta situación, uno de los consultados sobre la reciente separación de la modelo fue Juan Manuel Vargas, quien tuvo una inesperada reacción al escuchar su nombre, generando sorpresa entre los presentes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

EL ‘LOCO’ VARGAS EVITÓ HABLAR SOBRE LA SEPARACIÓN DE TILSA LOZANO CON JACKSON MORA

En la última edición de ‘La Noche Habla’, Ric La Torre provocó un tenso momento en el set de televisión cuando reveló que Tilsa Lozano, conductora del programa, se acercará este miércoles 11 de junio a firmar unos documentos que pone fin a su matrimonio de más de dos años con el empresario Jackson Mora. Como respuesta, la modelo, visiblemente incomoda, no se quedó callada y expresó su malestar frente a su compañero, argumentando que la información que él brindaba al público era personal y que debía ser respetada.

“Realmente, qué desubicado tu comentario. Me parece que hay límites y acabas de pasarlo. Si quieres dar información personal mía, agarra tu TikTok y grábate, pero no lo hagas delante de mí”, dijo Lozano muy seria. Sin embargo, horas más tarde, la noticia sería confirmada por las cámaras de ‘Préndete’, cuando la captaron ingresando muy temprano a una notaria ubicada en el distrito de Pueblo Libre. La ‘Conejita’ evitó declarar a la prensa sobre los motivos que llevaron a la ruptura de la relación, por lo que solo mencionó los hermosos momentos que ambos pasaron juntos y dejando en claro que no terminaron mal.

La polémica y sorpresiva situación fue aprovechada por el locutor de Radio Moda, Andy Meléndez, quien tuvo como invitado en cabina a Juan Manuel Vargas. Como se sabe, el exfutbolista mantuvo un romance secreto de casi tres años con Tilsa, relación que en su momento generó gran controversia. Ante ello, el locutor intentó conocer la opinión del popular ‘Loco’, al estilo de ‘El valor de la verdad’, sobre la reciente separación de la conductora y el exluchador. Sin embargo, el exseleccionado peruano, con una ligera sonrisa, evitó responder y simuló presionar el botón rojo.