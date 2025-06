El nombre de Jackson Mora vuelve a sonar en los titulares de la farándula tras revelarse un nuevo capítulo en su vida amorosa, esta vez relacionado con la modelo Shirley Arica. La también influencer confesó en el pódcast Rico Trío que el exboxeador la volvió a invitar a salir recientemente, luego del fin de su matrimonio con Tilsa Lozano.

“Me invitó a salir el sábado. ¿Qué tiene de malo? Me dijo tipo ‘¿qué planes?’ y yo ‘nada’... pero llegué tarde a Lima, estaba cansada y le dije que sería para la próxima” , relató Arica con naturalidad. Además, reveló que Mora le ofreció disculpas por los comentarios que Lozano había hecho en televisión, reconociendo que lo dicho por la exmodelo era cierto.

Pese a la invitación, Shirley aclaró que no tiene intención alguna de involucrarse sentimentalmente con Mora y que lo considera únicamente un amigo. “ Si hay una reunión, una fiesta o en una discoteca y nos encontramos, y él me invita y yo estoy con mis amigas, bacán. Pero otra cosa es que me diga para cenar los dos… ya es diferente”, explicó. Luego, agregó de manera tajante: “Yo lo veo como un amigo. No tendría nada que ver con él, ni hoy ni mañana, imposible. Es muy caballero”.

La noticia del acercamiento entre ambos llegó rápidamente a oídos de Tilsa Lozano, quien se mostró sorprendida durante su programa ‘La Noche Habla’. Al ser consultada por el panelista Ric La Torre, la conductora reveló que sí sabía que Jackson y Shirley se conocían, pero que le costaba entender el tipo de vínculo que ahora comparten, considerando lo que su ex le dijo sobre Arica.

Tras su divorcio con Tilsa Lozano, Jackson Mora habría invitado a salir a Shirley Arica. (Foto: Redes sociales)

“Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca ”, expresó. Aunque evitó revelar los calificativos exactos, dejó en claro que se trataba de palabras ofensivas. “No los puedo mencionar en televisión… son adjetivos de alto calibre”, comentó sin entrar en detalles.

Tilsa también remarcó que, si bien Jackson es libre de seguir a quien quiera en redes sociales, le parece contradictorio que mantenga una relación cercana con alguien a quien criticó duramente durante su matrimonio.