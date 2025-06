Jackson Mora reapareció en una entrevista tras su divorcio con Tilsa Lozano y confesó al programa “La Noche Habla” que le escribió a su expareja la noche antes de firmar oficialmente su separación. Según dijo, intentó hasta el último salvar su matrimonio.

“Un día antes, la noche anterior de ir a firmar, yo le escribí a Tilsa como a las 12:30 de la noche y le dije: ‘Oye, todavía podemos arreglar esto ¿No?’”, dijo el exboxeador al citado programa.

En la misma entrevista, Mora aseguró que nunca fue infiel a Tilsa Lozano, tal y como un exsocio había asegurado durante un viaje a Colombia.

“Yo he querido arreglar mi matrimonio hasta el último. Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso”, aseguró Mora.

“Yo sé que Tilsa aún me quiere. No sé si como antes, pero sé que Tilsa me quiere. Yo amo a Tilsa, siempre lo he dicho. No ha cambiado nada”, agregó el exdeportista.

Jackson Mora aseguró que su matrimonio con Tilsa Lozano llegó a su fin por las constantes burlas y el escándalo que se generó luego de los rumores de una presunta infidelidad en Colombia.