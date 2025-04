Tras anunciar su separación de Tilsa Lozano, Jackson Mora habló para el programa “América Hoy” y se refirió a su divorcio, el mismo que firmaron en su última reunión. Al respecto, Mora aseguró que ha sido un proceso difícil, pero con el tiempo va sanando.

Según explicó al citado medio, lleva separado de Tilsa Lozano alrededor de dos meses y nunca pensó en separarse, ya que cuando se casó lo hizo con la intención de mantener una familia por toda la vida.

“Tenemos un poco más de dos meses... al principio fue un poco difícil porque yo cuando me casé, me casé pensando que era para siempre, pero pasaron cositas que... carácter de cada uno, proyectos personales que cada uno tiene, que fueron desgastando la relación un poco”, precisó Mora.

Al ser consultado por si aún ama a Tilsa Lozano, Jackson Mora respondió: “La quiero mucho pero ya esto está curando con el pasar del tiempo. No es fácil, ¿quién se divorcia feliz? nadie, muy pocos”.

Jackson Mora descarta infidelidad

El exluchador Jackson Mora también se refirió al motivo por el que se separó de Tilsa Lozano, ya que la conductora de televisión aseguró que fue a raíz de los rumores de una presunta infidelidad de Mora en Colombia. Al respecto, Jackson aseguró que “no hay pruebas” y que dicha polémica fue “la gota que rebalsó el vaso”.

“Es una supuesta infidelidad, no hay pruebas ni nada. Fue creo que la gota que rebalsó el vaso porque se hizo público, todo el mundo le escribía por interno insultándola y burlándose de ella, entonces creo que eso chocó muchísimo. Ella sabe que al final yo he querido demostrar pruebas que no pasó nada, intento mostrarle pruebas, pero ya. Si terminábamos separándonos, ya que era una posibilidad muy grande, porque como te repito esto ya estaba desgastado”, aseguró.