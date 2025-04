Jackson Mora reapareció luego de varias semanas y ofreció una breve entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde dio su versión de los hechos luego que Tilsa Lozano anunciara el fin de su matrimonio luego de más de dos años. Según explicó, su separación se dio de “mutuo acuerdo”.

En conversación con el programa de Magaly Medina, Mora aseguró que cada quien seguirá su camino luego de más de dos años de relación. Además, aseguró que él intentó arreglar la situación, pero al final no lo logró.

“Yo me vine a Lima y ella se quedó en Punta Hermosa… yo siempre intenté arreglar las cosas. En el viaje a Miami la pasamos bien, el problema es cuando pisas Lima y viene la prensa y los comentarios negativos y eso desgastó más”, explicó Mora.

“Ya no uso el aro hace tres semanas o un mes. Ya veníamos desgastados por su trabajo y el mío. Colombia lapidó la situación. Sí me creyó a la larga (que no le fui infiel) porque sabe que no hay nada. No me reclamó nada y se decidió que cada uno siga su camino”, añadió.

Al ser consultado por cómo será la división de bienes, Mora reveló que se casó con Tilsa Lozano por bienes separados; es decir, cada uno conservará su patrimonio. “Cada uno tiene lo suyo… No te voy a decir sobre la camioneta. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor. No tengo otra pareja”, precisó.

MÁS INFORMACIÓN: Tilsa Lozano y su peculiar reacción cuando le preguntan si sigue casada con Jackson Mora

Finalmente, Jackson Mora aclaró que no vio el anuncio de Tilsa Lozano en su programa ‘La Noche Habla’, ya que no quiere verse más afectado. “No quería ver lo que declaraba”, puntualizó el empresario, quien fue acusado hace algunos meses de haber sido infiel en Colombia.