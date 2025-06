En una dolorosa revelación, la modelo y exchica ‘reality’ Vania Bludau rompió su silencio a meses de haber anunciado la pérdida de su bebé con pocas semanas de gestación.

Al ser entrevistada por ‘Amor y Fuego’, la última ganadora de ‘El gran chef: Famosos’, explicó más detalles del descenso, que incluso motivó el fin de su anterior relación,

Bludau comentó que logró quedar embarazada en 2024, tras varios meses de intentarlo con su entonces pareja, de quien poco se sabía en redes sociales. Sin embargo, lamentablemente el embarazo duró solo siete semanas.

“Quedé embarazada, se dio, duró siete semanas. Hubiera amado ser mamá, yo sí me muero por ser mamá. Ahora ya no lloro”, expresó con voz firme.

La exchica 'reality’ confesó que atravesó un profundo proceso emocional, especialmente porque su pareja, tras la pérdida, decidió no continuar con el intento de formar una familia.

“Me di cuenta cómo era mi pareja. Lo intentamos por meses, quedé embarazada, lo perdí y después me dijo que ya no quería intentarlo más. Obviamente yo me sentí en el aire, como mujer y como persona”, agregó.

Una ruptura marcada por el duelo

La relación terminó a inicios de este año. Vania confesó que, además de perder al bebé, también perdió a quien consideraba su compañero en ese proceso.

“Después de la pérdida, la otra persona decide simplemente no intentarlo más. Eso sí es malo, porque te deja en una especie de limbo emocional”, señaló.

Vania Bludau se llevó la Olla Dorada por sus preparaciones

Nueva etapa: ciudadanía estadounidense y planes futuros

Pese a las dificultades emocionales, Vania Bludau celebra también momentos importantes en su vida personal. En septiembre del año pasado, anunció con alegría que obtuvo la ciudadanía estadounidense, tras varios años de residencia en Estados Unidos.

“Este pasaporte representa esfuerzo, constancia y muchos cambios. Feliz de seguir cumpliendo metas”, publicó en sus redes sociales.

Actualmente, la modelo continúa enfocada en sus proyectos personales y laborales desde el extranjero, y se mantiene en contacto con sus seguidores, quienes le han expresado su respaldo constante.