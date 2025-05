Tras disfrutar de varios días de luna de miel por Europa, Alejandra Baigorria regresó a Perú y se reunión con sus amigas más cercanas, entre ellas, Vania Bludau y Flor Ortola. Fue justo la última quien contó detalles del reencuentro y aseguró que las ex chicas reality hablaron del tema Mario Irivarren.

En la reciente emisión de “Todo se filtra”, Flor Ortola fue consultada por la fiesta de reencuentro que protagonizó con Alejandra Baigorria. La argentina dijo que fue un momento especial y que se habló de diversos temas.

Entre los temas que se mencionaron durante la fiesta, la argentina reconoció que durante un momento se habló de la polémica que terminó con la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina, pero dijo que fue algo breve.

“Se tocó en un momento el tema, pero porque le preguntamos porque no la vimos más y si había hablado, pero nos dijo que no, que quedó ahí y que no le interesaba meterse en el tema”, conto Ortola.

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren

Cabe señalar que Alejandra Baigorria ya se había pronunciado al respecto durante su luna de miel en Europa. Y es que ofreció una entrevista por videollamada al programa “Esta noche” y se refirió a la presunta llamada que Mario Irivarren le dijo que haría a su expareja Vania Bludau.

“Yo le digo a Mario (Irivarren): ‘atrás está Vania y no sé qué hacer’, porque estaba Onelia (Molina) y él con Vania (Bludau) no terminaron bien. Para todos era incómodo. Se sentía una atmósfera tensa”, dijo Baigorria sobre su conversación con Irivarren.

“Meter a un tercero en una relación de dos está de más. Siempre quieren buscar al culpable, pero si analizan las cosas como son, me parece una ridiculez”, agregó en aquella oportunidad.