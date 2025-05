Alejandra Baigorria interrumpió su luna de miel en Turquía para ofrecer una entrevista al programa “Esta Noche”, donde habló de su viaje junto a Said Palao y también aprovechó la ocasión para referirse a la reciente polémica que vivió con Mario Irivarren durante su fiesta de matrimonio, donde conversaron sobre Vania Bludau.

En conversación con la ‘Chola Chabuca’, ‘Ale’ Baigorria reafirmó su amistad con Mario Irivarren y señaló que su conversación se sacó de contexto. Además, resaltó que el chico reality ya se disculpó con su pareja y espera que ambos tomen “la mejor decisión”.

“Mario es mi amigo, lo quiero mucho y tampoco me gusta verlo así. Él ha aceptado su error y ya ellos van a tener que conversar en privado, siento que no es algo que no se pueda disculpar, creo que ha sido mal interpretado porque no está toda la conversación completa”, precisó Baigorria.

“Ellos van a tener que hablar y tomar la mejor decisión para ambos, yo voy a estar feliz si Mario es feliz”, añadió la chica reality.

Por su parte, la excompetidora de “El gran chef famosos” también aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a Onelia Molina, a quien aseguró que las puertas de su casa están abiertas para conversar.

“Mi posición siempre va a ser la misma con respecto a Onelia Molina, abrirle las puertas de mi casa para conocernos los cuatro, esa siempre ha sido mi posición y no tendría por qué cambiar”, aclaró Baigorria.