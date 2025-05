Luego de casarse, Alejandra Baigorria y Said Palao pasan su luna de miel en diversos países de Europa y Medio Oriente. Esta vez, desde Estambul, Turquía, se enlazaron vía telefónica con el programa de la Chola Chabuca ‘Esta Noche’, donde aclararon percances ocurridos en su matrimonio, uno de los más vistos en la historia de la farándula peruana.

La también llamada ‘Gringa de Gamarra’ se pronunció sobre el momento en que apartó a su mamá, Verónica Alcántara, durante el baile de los recién casados.

“No fue así. Esa fue la parte más difícil, fue la parte más difícil porque yo no sé bailar, Said me iba guiando. Ese momento para mí era el más complicado, era una coreografía larga”, dijo Baigorria.

“Mi mamá pensó que podía entrar a bailar pero se iba bloquear todo, pero no fue de mala onda, fue como ‘por favor, estoy nerviosísima‘”, comentó la chica reality y empresaria.

¿Alejandra Baigorria y Said Palao tendrán hijos?

En otro momento de la entrevista, Frank Mendizábal, medium-tarotista, indicó que al casarse en Luna Nueva y ser dos signos de fuego, su matrimonio “tiene para rato”.

Sobre la posibilidad de tener hijos en esta nueva etapa de sus vidas, la probalidad es alta. “Por suerte y nuevamente le sale la carta de los enamorados, por allí si me están preguntando si va a venir hijo, diría que sí. Por allí podemos tener un problemita en el cuello uterino, pero esto no significa que sea impedimento”.