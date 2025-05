Mario Irivarren fue captado ingresando de noche a la casa de su pareja, la modelo Onelia Molina, en una posible reconciliación tras el reciente escándalo sentimental que los involucró.

Como se recuerda, durante la boda de Alejandra Baigorria, Irivarren sorprendió al revelar que tenía la intención de comunicarse con su exnovia, Vania Bludau. Esta confesión habría provocado tristeza en Molina, generando tensiones en su romance.

Más tarde, las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ registraron el momento en que Onelia llegó a su domicilio cerca de las 10:00 p.m., seguida por Mario alrededor de las 10:50 p.m., quien ingresó al domicilio sin usar llaves.

El exintegrante de "Combate" permaneció en el lugar hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Ninguno de los dos ofreció declaraciones al respecto al abandonar el inmueble.

Mario Irivarren explica visita nocturna a Onelia Molina

Tras la difusión del material, Irivarren utilizó su podcast ‘Good Time’ para expresar su incomodidad ante el acoso de los medios, explicando que su visita tuvo un carácter privado.

“Fue un tema personal. Todos tenemos derecho a manejar nuestras relaciones con discreción”, señaló. “No soy un delincuente, no he matado a nadie, no tengo requisitoria. No hay razón para que me persigan de esa forma”, agregó molesto.

El exchico reality denunció que un vehículo de prensa permanece estacionado fuera de su vivienda, situación que considera una invasión a su intimidad.

“Que un carro esté afuera de tu casa todo el día esperando quién entra o sale es muy invasivo. No se respeta el derecho a la privacidad”, sentenció.

¿Volverán Mario Irivarren y Onelia Molina?

Por su parte, Onelia rompió su silencio en una entrevista, donde afirmó no haber tomado una decisión definitiva sobre su futuro con Mario.

“Mario siempre va a ser una persona importante para mí, pero por ahora quiero darme mi espacio y mi lugar”, declaró la modelo y odontóloga.