Alejandra Baigorria no pudo mantenerse al margen de la polémica que se vivió en la fiesta posterior a su matrimonio con Said Palao. Desde Turquía, la ‘rubia’ ofreció una entrevista al programa “Esta Noche” y no pudo evitar ser consultada por la agresión de su hermana Thamara Medina contra su madre Verónica Alcalá.

En conversación con la ‘Chola Chabuca’, Baigorria precisó que prefiere no ahondar en los detalles sobre la agresión, pero si dejo en claro que es un tema familiar que lo tendrán que resolver “en cuatro paredes”.

“Es un tema que no me gustaría tocar, es muy delicado, es algo que se tiene que resolver en cuatro paredes. No puedo responder, simplemente decir que estoy tranquila, contenta. Es un problema familiar que se va tener que resolver, me voy a mantener al margen porque es un tema de mi familia, tiene que resolverse en casa”, dijo Baigorria.

“Creo que no me siento con las ganas de hablar del tema, se puede prestar para muchas cosas y las cosas que le tengo que decir a Thamarita y a mi mamá, se las he dicho en su momento como debe de ser”, agregó.

Asimismo, la chica reality también pidió al público que respete su decisión y que eviten mencionar temas sobre su familia, ya que ella se ve afectada por la difícil situación que atraviesa su madre y su hermana.

“Les pido que respeten este momento, es complicado, no quiero agitar a nadie ni quiero tocar el tema, es bastante complicado”, precisó Baigorria antes de cambiar de tema.

Thamara Medina no se arrepiente de su accionar

Cabe señalar que, hace algunos días, Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, rompió su silencio sobre las polémicas imágenes en las que aparece agrediendo físicamente a su madre en la fiesta de celebración del matrimonio.

A través de mensajes en redes sociales, justificó su comportamiento alegando haber vivido un “infierno” junto a sus hermanos debido a su progenitora.

“Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos”, escribió en respuesta a las críticas.