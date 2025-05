Tras su luna de miel por Europa con Said Palao, Alejandra Baigorria regresó al Lima, donde habló por primera vez sobre la agresión de su hermana Thamara Medina contra su madre, Verónica Alcalá, en la recepción de su boda, el pasado 26 de abril.

Las imágenes, difundidas por ‘Amor y Fuego’, mostraron un tenso momento durante la fiesta, donde Thamara, aparentemente en estado de ebriedad, agredió físicamente a su progenitora con puños y patadas.

La escena generó indignación en redes sociales y críticas hacia Baigorria por no pronunciarse públicamente con mayor contundencia. Ante la presión mediática, la empresaria defendió su posición de manejar el tema de forma privada.

“Mi mamá nunca va a querer ver enemistadas a sus dos hijas por más de que haya pasado lo que haya pasado”, afirmó Baigorria en ‘Amor y Fuego’. “Mucha gente desatinada ha dicho que yo debí salir a insultar a mi hermana en televisión. Eso no va a pasar”.

“No soy la mamá de mi hermana”, señala Baigorria

La exintegrante de "Esto es Guerra" fue enfática al señalar que ha cumplido con su papel como hija y hermana, pero no puede cargar con responsabilidades ajenas.

“Yo no soy mamá de mi hermana. No me puedo seguir haciendo responsable de todo el mundo. He hecho lo que tenía que hacer: hablé con mi mamá, hablé con mi hermana. Lo demás se resolverá en familia y con el tiempo” , explicó.

Asimismo, resaltó que su madre optará por el perdón antes que la confrontación. “¿Ustedes creen que una madre va a querer que una hija ataque a la otra? No. Mi mamá es madre, y como cualquier madre, va a perdonar” , recalcó.