Luego de que Laura Spoya confirmara públicamente el fin de su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan, la atención se desplazó a la reacción del exesposo. Y es que, a pesar de mantenerse inicialmente en silencio, Rullan reapareció en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida y desató la polémica.

En su cuenta de TikTok, el empresario compartió un video con un mensaje en inglés que rápidamente fue traducido y comentado por sus seguidores: “Women lose a good man because they listen to jealous friends” (Las mujeres pierden a un buen hombre porque escuchan a amigos celosos). Aunque Rullan no mencionó directamente a Laura Spoya, muchos interpretaron el mensaje como una clara indirecta hacia la exMiss Perú.

Este gesto no pasó desapercibido para la prensa, especialmente para Magaly Medina, quien abordó el tema durante su programa “Magaly TV, la firme”. La conductora cuestionó el contenido del mensaje: “ ¿Qué querrá decir? ¿Que Laura se dejó influenciar por su entorno? Amigos celosos de su relación, quizás de la felicidad que mostraban...”. Además, comentó con ironía: “É

l se está autodenominando un buen hombre... bueno, hasta que Laura diga lo contrario, no podemos desmentirlo”.

La separación entre Spoya y Rullan fue confirmada por ella misma hace un par de semanas. La modelo dejó en claro que no se trató de problemas económicos, sino de diferencias personales que con el tiempo se volvieron imposibles de conciliar. “ Es una decisión tomada con madurez y mucho respeto . No hay escándalos ni resentimientos”, expresó en ese momento.

En la reciente edición de Amor y fuego, Laura también fue consultada sobre su presente emocional. “Estoy en una etapa de crecimiento profesional y personal. Todo lo que venga será bien recibido”, afirmó con serenidad.

Asimismo, evitó emitir comentarios negativos sobre su expareja: “ Siempre voy a querer llevarme bien con una persona con la que compartí tantos años" .