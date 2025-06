Go Min-Si, la protagonista de exitosas producciones surcoreanas como “El sabor de lo nuestro”, se encuentra en el ojo de la tormenta. Y es que una denuncia anónima en redes sociales la acusado de haberle hecho ‘bullying’ a sus compañeros de escuela.

Todo comenzó el 26 de mayo, cuando de acuerdo a medios coreanos, la estrella de K-Dramas, hoy de 30 años de edad, fue sindicada en un post anónimo publicado en redes sociales que llevaba por título: “Somos las víctimas de la violencia escolar de una artista de categoría A”.

Aunque el autor de la publicación no nombró explícitamente el nombre de la artista de Netflix, la publicación incluía detalles que llevaron a los internautas a identificarla, como el nombre de pila de la artista (Go Hye Ji) y fotografías.

¿De qué acusan a Go Min-Si?

En la citada publicación, según relata “Korea Times”, un supuesto ex compañero de clases de la actriz en sus días de estudiante en la secundaria Jungni Middle School, de Daejeon, aseguró que ella era muy cruel, que extorsionaba con dinero a otros estudiantes, abusaba verbalmente de sus compañeros de clase y acosaba a los estudiantes que presentaban discapacidades.

En la denuncia anónima, la persona también asegura que hizo pública su experiencia porque quería que la artista se retire de la vida pública, como una forma de castigo por el daño que hizo en sus días de estudiante.

“No quiero ninguna disculpa ni compensación. Lo que quiero es que esta actriz termine sus actividades públicas de forma permanente para que no haya más víctimas”, dice la publicación.

La respuesta de la agencia de Go Min-si

Tras el escándalo, Mystic Story, la agencia de Go Min-si, publicó un comunicado en el que calificaron las acusaciones de infundadas y “evidentemente falsas”. Además de anunciar medidas legales.

“Hoy hemos designado un asesor legal y hemos comenzado a revisar y emprender acciones legales tanto civiles como penales”, informó la agencia, según el portal “All KPop”.

Así mismo, tras la polémica, una ex compañera de Go Min-si, también acusada de bullying en este escándalo, y quien aparece en fotografías con la artista tras alcanzar la fama, utilizó las redes sociales para defenderse.

“Nunca he estado involucrada en violencia escolar, ni en secundaria ni en preparatoria. Si tienen pruebas, muéstrenlas. Si no, vengan a mi lugar de trabajo, ahora que mi identidad ha sido expuesta. No me estoy escondiendo. Si tienen curiosidad, vengan en persona. Les serviré un café; muelo los granos yo misma”, dijo la persona que respondió con el alias de ‘A’.

Cabe mencionar, que esta no es la primera polémica que implica a la actriz Go Min-si, quien debutó artísticamente en 2017.

En marzo de 2021, la actriz se debió disculpar cuando surgieron fotos de ella bebiendo y entrando a un local de entretenimiento para adultos siendo menor de edad. “Fue un error de juventud”, dijo en su momento sobre el hecho.

¿Cuántos capítulos tiene “El sabor de lo nuestro”?

La serie “El sabor de lo nuestro” está compuesta por diez episodios. El primero de ellos se estrenó en Netflix el 12 de mayo del 2025. Tras ello, se han ido publicando semanalmente nuevos capítulos.

Final de "El sabor de lo nuestro".

Estos son los nombres de los episodios de “El sabor de lo nuestro” ya disponibles en streaming:

“El sabor de la familia”

“La obstinación de Jungjae”

“Remojado ligeramente”

“El amor es como una chispa”

“Ni frío ni caliente”

“El manual de Jungjae”

“El restaurante que me encantaba”

“Receta carbonizada”

“El arte de cocinar”

“El sabor de lo nuestro”

Tráiler

Mira aquí el avance de “El sabor de lo nuestro”:

Elenco

Estos son todos que forman parte de “El sabor de lo nuestro”:

Kang Ha-neul (Han Beom-woo)

Go Min-si (Mo Yeon-joo)

Kim Shin-rok (Jin Myeong-sook)

Yoo Su-bin (Shin Chun-seung)

Hong Hwa-yeon (Jang Young-hye)

Oh Min-ae (presidente Han)

Bae Na-ra (Han Seon-woo)

Bae Yoo-ram (Lee Yu-jin)