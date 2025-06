Flavia Laos decidió romper su silencio luego de las polémicas declaraciones de Pablo Heredia en El valor de la verdad, donde confirmó haber tenido un breve romance con la actriz durante las grabaciones de Ven, baila, quinceañera.

En respuesta, Laos expuso en el programa Amor y fuego una serie de conversaciones privadas que mantuvo con el actor argentino en 2018, con el objetivo de aclarar su versión y deslindar cualquier responsabilidad en la ruptura entre él y Ale Fuller.

En los mensajes mostrados, Heredia admite que ya tenía sentimientos por Flavia mientras aún estaba con Fuller. “Si la c... con Ale, fue porque desde el primer momento sentí cosas por ti y no lo supe manejar”, escribió.

Además, añadió: “Me salió mal, pero fui sincero con lo que sentía”. Según Laos, estos mensajes prueban que ella no se interpuso en la relación, sino que Heredia ya había tomado una decisión antes de iniciar un vínculo con ella.

Uno de los chats que más llamó la atención fue aquel donde el actor descalifica a su expareja Ale Fuller, con quien Flavia mantenía una amistad. “Pero no es tu amiga. Ni lo será nunca. Te envidia muchísimo y si estuvo así es por pura competencia y ego. Ella no valoró lo que tenía, ni cuidó. Me duele que sufra, pero es por puro ego”, le escribió Heredia.

En otro mensaje, el argentino le expresó a Laos que no se arrepiente del tiempo compartido: “Mientras duró fue lindo, me hiciste sentir cosas que no sentí hace muchísimo tiempo”. Sin embargo, la actriz sí mostró arrepentimiento por el daño causado: “Yo me arrepiento de haber dañado a una amiga”.

La expareja de Patricio Parodi aseguró que tanto ella como sus amigas Mayra Goñi y Alessandra Fuller quedaron consternadas por lo dicho por Heredia. “Tenemos un grupo las tres y estamos como en shock todas. Indignadas”, afirmó. “Ilusionó a mi amiga, salió con ella, no fue solo un beso, él jugó con ella. Mi amiga estaba súper mal”, añadió.