Luego de que Beto Ortiz revelara que Flavia Laos tenía 21 años cuando inició su relación con el actor argentino Pablo Heredia, y no 17 como dijo inicialmente, la modelo se pronunció, indicando que cometió un error.

En declaraciones para las cámaras de "Magaly TV La Firme", que la abordaron a salida del Aeropuerto Jorge Chávez, Flavia dijo que se equivocó respecto a los años, pero aseguró que en ningún momento dijo haber sido menor de edad.

“Sí me equivoqué en la edad porque tenía 20, pero fue porque estaba grabando ‘Ven, baila quinceañera’. Dos años no hacen la diferencia. Nunca quise decir eso, nunca dije que era menor de edad” , explicó.

¿Qué dijo sobre Alessandra Fuller?

En medio de la controversia, Flavia negó haberse involucrado en la relación de Pablo Heredia con su entonces pareja y amiga, Alessandra Fuller, confirmando que llegó a un acuerdo con ella para no hablar del tema en su momento.

“Yo le conté a Ale cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. No me metí en la relación de Ale. Estoy segura. Miren el programa porque hay sorpresas”, comentó, refiriéndose al episodio de "El valor de la verdad".

Tras ello, la modelo justificó la participación de Heredia en el programa conducido por Beto, indicando: “Se sentó por plata, pues”.

Después de años distanciadas, Flavia Laos y Ale Fuller se reencontraron en 2024 durante 'El Gran Chef', fortaleciendo nuevamente su amistad

¿Qué dijo Beto Ortiz?

Por su parte, el periodista Beto Ortiz no tardó en responder a las primeras declaraciones de Flavia. A través de sus redes sociales, mostró documentos del Reniec que prueban la edad real de Laos durante su relación con el argentino.

“Aquí se ve claramente que Flavia nació el 1 de agosto de 1997. El romance fue en 2018, tenía 21 años. Nunca pongas el parche antes de haber escuchado la otra parte, mi querida Flavia”, sentenció Ortiz.

¿Cómo inició el romance de Pablo Heredia y Flavia Laos?

El actor argentino Pablo Heredia se presentará este domingo 8 de junio en "El valor de la verdad" para contar su versión sobre el romance con Flavia Laos.

En un adelanto del programa, se escucha al artista recordar cómo inició su vínculo con la actriz tras terminar su relación con Fuller.

“Flavia, como nunca, empezó ahí como a ser más cariñosa y fue de un momento a otro… Todo lo prohibido es llamativo”, afirmó.

Flavia hablará después del programa

Finalmente, la modelo prefirió no dar más declaraciones hasta la emisión completa del programa este domingo.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de hablar nuevamente después de la transmisión.

“Ya dije lo que tenía que decir en mi ‘live’. Después del domingo podré declarar más porque saldrán otras cosillas”, señaló.