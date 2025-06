La modelo y cantante Flavia Laos confesó, en una transmisión en vivo de TikTok, que terminó su relación con Pablo Heredia para iniciar un romance con el exchico ‘reality’ Patricio Parodi, asegurando que nunca logró enamorarse del argentino.

“Nunca me enamoré”, aseguró sin rodeos, agregando que aunque el actor argentino fue un buen compañero, no existió una conexión emocional que sostuviera el vínculo.

“Pablo me trataba súper bien, era chévere, me hacía reír, pero no me enamoré. Y sí, es verdad que la relación terminó por Patricio” , reveló Flavia Laos.

Laos explicó que la ruptura ocurrió después de una actuación en el extinto programa 'En boca de todos’, donde se besó con Parodi. Heredia la confrontó por lo ocurrido, y fue entonces cuando ella decidió ponerle fin a esa relación.

Fin de su amistad con Ale Fuller por Pablo Heredia

Otro punto que generó revuelo fue su declaración sobre el distanciamiento con Alessandra Fuller, su entonces mejor amiga. Según Laos, su breve relación con Heredia provocó una ruptura definitiva con Ale.

“Sí estuve con Pablo cuando él tenía 38 años y yo 18. Fue algo que le conté a Ale y por eso nuestra amistad se rompió”, admitió.

Aunque aclaró que no hubo infidelidad, pues la relación con Heredia habría comenzado después del fin del romance entre él y Fuller, Flavia reconoció sentirse culpable por lo sucedido. “Nos pedimos disculpas, nos abrazamos, pero claramente la amistad ahí se rompió”, agregó.

Flavia Laos y Ale Fuller se reencontraron en 'El Gran Chef: Famosos' | (Foto: Latina)

Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’

La versión de Flavia Laos coincidió con las recientes declaraciones de Pablo Heredia, quien se presentará en 'El valor de la verdad’ este domingo 8 de junio.

Allí, confirmó haber tenido una breve relación con la actriz tras su ruptura con Fuller. “Con mucha fuerza y mucho dolor, la termino”, se escucha decir al actor en los adelantos del programa conducido por Beto Ortiz.

Cuando Beto le preguntó si fue infiel a Alessandra con Flavia, Heredia respondió: “La amaba profundamente”, según el avance.

¿Tenía Flavia 18 años o 21?

En medio del escándalo, Beto Ortiz desmintió a Laos. Ella había asegurado que tenía 18 años cuando se involucró con Pablo Heredia, quien tenía entonces 38.

Sin embargo, Ortiz mostró documentos que comprobarían que Laos tenía 21 años en 2018, año en que inició el romance. “Nunca pongas el parche antes de haber escuchado la otra parte, mi querida Flavia”, señaló el conductor.

¿Cómo fue la relación de Flavia Laos y Pablo Heredia?

La historia entre Flavia Laos, Pablo Heredia y Ale Fuller se remonta a los años de grabación de la serie "Ven, baila, quinceañera". Heredia y Fuller vivieron una relación sentimental mientras compartían escenas en la telenovela.

Tras su ruptura en 2018, los rumores sobre un supuesto triángulo amoroso comenzaron a circular, especialmente cuando Laos, mejor amiga de Fuller, se alejó repentinamente.

Durante años, ninguna de las partes quiso confirmar la versión. En 2022, ambas actrices ofrecieron declaraciones escuetas donde insinuaban que el problema no había sido Heredia.

En 2024, Laos y Fuller sorprendieron al reaparecer juntas en redes sociales junto a Mayra Goñi. Si bien no ofrecieron detalles, las imágenes avivaron las esperanzas de una reconciliación. Incluso se anunció un nuevo proyecto profesional en conjunto.

Ale Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi volverán a trabajar en un proyecto juntas. (Foto: Instagram)