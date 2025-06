El cantante Sergio Romero, conocido artísticamente como ‘Chechito’, se ha visto envuelto en una controversia luego de que la joven anfitriona venezolana Yuli Lobo revelara que él habría comenzado una relación con su amiga Roxy Machado, a poco tiempo de haber terminado un romance con ella. La noticia generó gran revuelo en redes sociales y fue abordada por el programa Magaly TV: La Firme.

Ante los señalamientos, ‘Chechito’ decidió dar su versión de los hechos, asegurando que no sabía que las dos jóvenes eran amigas cuando comenzó a salir con Roxy. “Me dejé llevar porque me gustó la chica (Roxy). Empecé a salir con ella. Mi error fue escribirle a Yuli. No hacía nada malo , solo hablarle, pero se puede malinterpretar”, explicó en el programa de Magaly Medina.

A través de sus redes sociales, el cantante de 19 años publicó un comunicado en el que reconoció su responsabilidad en el malentendido y admitió que le escribió a Yuli mientras ya estaba conociendo a Roxy. “ Es cierto que en el pasado salí con la señorita Yuli, pero eso ocurrió hace ya bastante tiempo. Hace aproximadamente dos meses empecé a conocer a Roxy y reconozco que cometí un error al haberle escrito a Yuli durante ese periodo. Asumo esa falta con total responsabilidad”, se lee en el texto.

Por su parte, Yuli Lobo no ocultó su molestia ni su decepción, no tanto por la actitud del cantante, sino por la de su amiga. “ Éramos amigas. Ella era como mi ‘pañito de lágrimas’ . Yo también era su ‘pañito de lágrimas’”, comentó, visiblemente afectada. Incluso mostró conversaciones con Roxy donde esta última admite haber cometido un error, aunque justificó lo sucedido diciendo: “En el corazón no se manda”.

La situación se agravó cuando Yuli recordó que Roxy ya había sido señalada anteriormente como la amante del cantante JP El Chamaco, quien es cercano a Chechito. “Él sabía que ella era mi amiga y sabía que fue amante de JP, que es su colega. No entiendo cómo pudo pasar esto”, añadió.

En uno de los chats presentados por Yuli, ella le reclama directamente a Chechito: “Dime de una vez, si estuviste o no con mi amiga”. El joven respondió: “Cálmate Yuli, que tú no sabes qué pasó... No sabía que era tu amiga ”.

Finalmente, ‘Chechito’ pidió que no se involucre en esta polémica a Daniela Taquire, una tiktoker con quien grabó recientemente un videoclip. “Con respecto a Daniela, quiero decir que es una persona increíble con quien compartí trabajo y nació una bonita amistad. Si en algún momento existió la posibilidad de que eso evolucionara hacia algo más, era algo que solo el tiempo podía definir ”, concluyó.