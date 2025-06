Tilsa Lozano habló de la cercanía entre su exesposo, Jackson Mora, y la modelo Shirley Arica, mostrándose impactada al ver que ambos retomaron contacto en redes sociales después de coincidir en un restaurante.

“Jamás me dijo que era su amiga, todo lo contrario”, comentó Tilsa. “Sé que se conocían, pero bueno, en base a las cosas que él me habló de ella, yo no quiero que un amigo hable así de mí nunca” , agregó.

Aunque evitó dar detalles, dejó entrever que las palabras de Mora fueron ofensivas. “No te voy a desmentir, pero no voy a decir más. No las puedo mencionar en televisión”, declaró en ‘La noche habla’, programa que conduce.

De otro lado, Tilsa recalcó que no busca atacar a Arica, pero sí evidenciar las contradicciones de su expareja. “Lo que él me hablaba de Shirley no coincide con las actitudes que está demostrando ahora”, agregó.

Tilsa Lozano por divorcio de Jackson Mora: “Di el 100 % en mi relación”

Durante la entrevista, también se refirió a los rumores de una infidelidad por parte de Jackson Mora. Sin confirmar nada, afirmó que siempre fue leal.

“Fui respetuosa, di el cien por ciento. Si alguien no lo fue, eso lo sabrá su conciencia. Las acciones valen más que mil palabras”, añadió.

Incluso, en tono de broma, se colocó unos cuernos durante el programa, aludiendo a los rumores sobre una traición que habría motivado el divorcio.

“Ahora me enfoco en mis hijos y en mí”

Lejos de buscar una nueva relación, Tilsa aseguró que su presente está centrado en su familia y su carrera.

“Por ahora estoy enfocada en mis hijos y en mi trabajo. Sé que merezco un amor bonito, pero ahora es momento de reconstruirme y enamorarme de mí misma”, concluyó.