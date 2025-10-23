El promotor deportivo Jackson Mora, exesposo de la modelo Tilsa Lozano, descartó una posible relación con Shirley Arica, a pesar de que esta lo haya entrevistado para un canal de YouTube, donde compartieron momentos que se interpretaron como coqueteos.

De ese modo, en declaraciones para ‘Magaly TV la Firme’, el empresario y exdeportista aseguró que su acercamiento, aparentemente romántico, fue parte de un ‘show’ para redes sociales, ya que tiene una amistad de casi 10 años con la Chica Realidad.

“Solo ha sido una entrevista, ella me llamó. (No parecía una entrevista, sino un gileo de ambos, con cámara encendida) Fue todo conversado con la producción, a Shirley la conozco hace 8 o 9 años, no lo vi nada de malo en este momento”, mencionó.

Ante la insistencia de la conductora Magaly Medina sobre el “lenguaje corporal” y la sugerencia de que a Arica le estaba gustando el “jueguito”, Mora negó rotundamente cualquier intención romántica o coqueteo.

“Yo la considero mi amiga, creo que ella igual, es parte del show que ella tiene. No me coqueteó en ningún momento, solo le estaba vacilando, chacoteando. Te mostraría estas fotos de hace 10 años con ella”, manifestó.

Ante la sugerencia de que Mora habría aceptado al entrevista con Shirley para incomodar a su expareja, quien es enemiga mediática de ella, el deportista sostuvo que no mantiene contacto con Lozano.

“En este momento yo no tengo ningún tipo de relación o contacto con Tilsa, creo que no le debo nada en este momento”, concluyó.

