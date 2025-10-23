En una sorprendente revelación, el experto en artes marciales y empresario peruano Jackson Mora, contó que, antes de formalizar su divorcio con Tilsa Lozano, se quebró en llanto porque deseaba “salvar su matrimonio”.

Durante una entrevista con Shirley Arica, conocida enemiga mediática de Lozano, para un canal de YouTube, el deportista reveló detalles clave de su ruptura con la exmodelo, asegurando que, a pesar de haber intentado salvar su relación, “no rogó”.

“Intenté salvar la relación, pero no rogué. Incluso un día antes de firmar el divorcio la llamé y le pregunté: ‘¿estás segura?’, y me respondió que sí. Solté un par de lágrimas” , comentó, para luego añadir que “si bien hubo coqueteos” antes de separarse, luego “no pasó nada”.

Jackson Mora niega coqueteo con Shirley Arica durante entrevista

El empresario, vinculado a la modelo Shirley Arica por sus recientes acercamientos que sugerían una posible relación, negó tener algo más allá de una amistad, aclarando que la conoce desde hace 10 años.

Shirley Arica

“Acepté la entrevista con Shirley porque tengo una amistad de muchos años con ella. La conozco desde hace más de una década, y de verdad, no es broma. Incluso te mostraría fotos de hace 10 años como prueba”, dijo en ‘Magaly TV, la Firme’.

¿Por qué Tilsa Lozano pidió no ser involucrada en “la mugre” de Jackson Mora?

Por otro lado, la presentadora Tilsa Lozano reaccionó enérgicamente en su programa ‘La noche habla’ tras ser vinculada en una controversia que involucra a Jackson Mora y la presunta apropiación de una camioneta perteneciente a un tercero, Roberto Romaña.

La acusación fue realizada por Giancarlo Saucedo, examigo de Mora, en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, a lo que, Tilsa negó estar implicada en el presunto delito, exigiéndole a Mora responder por las acusaciones.

Tilsa Lozano rechazó estar involucrada en las denuncias contra Jackson Mora

“Rechazo tajantemente cualquier acusación. Seguramente yo soy una víctima más en este caso, y espero que el señor Mora se digne a pedir disculpas y aclarar que yo no tengo absolutamente nada que ver”, manifestó la conductora.

Asimismo, Tilsa Lozano fue contundente al pedir a su exesposo que evite involucrarla en el problema, expresando: “Le pediría, muy agradecida, que salga a aclarar y que no me embarre ni me salpique su mugre”.

